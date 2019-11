Mónica Naranjo, vapuleada en redes tras sus palabras sobre Vox: "Tan respetable es su punto de vista como el mío"

En plena promoción de su álbum, Renaissance, con el que conmemora sus 25 años en la música, Mónica Naranjo ha concedido una entrevista a Europa Press, en la que también ha hablado sobre el ascenso de Vox en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, donde la formación de Santiago Abascal consiguió 52 escaños, casi duplicando los 24 que obtuvo en abril.

La cantante ha manifestado una postura de conciliación en dicha entrevista: "Que tú y yo no estemos de acuerdo no significa que no podamos ser amigos". Resaltando el hecho de que muchos amigos íntimos suyos han votado por Vox, "le encantaría poder sentarse con Abascal y poder hablar de ello", estando convencida de que "saldrían siendo súper amigos". Además, añade que "tan respetable es su punto de vista hacia la vida como el mío".

Estas declaraciones le han costado la furia de muchos usuarios de las redes sociales que distan enormemente de su posición. "Esta mujer ha perdido el norte", "mejor vamos a olvidar esto" o "otra que dice que tiene muchos amigos fascistas y que son íntimos", son algunos de los comentarios que han lanzado contra ella por sus palabras.

Esta mujer ha perdido el norte — Cheiber (@CheiberRoll) 15 de noviembre de 2019

Otra que dice que tiene muchos amigos fascistas y que son íntimos, otra que, como no se siente amenazada, ella es heterosexual, rica y mujer empoderada. No tiene nada que tener. — Manuel Callejon Muño (@carretas36) 14 de noviembre de 2019

25 años de carrera musical



El nuevo álbum de Mónica Naranjo, Renaissance, ha salido a la venta este viernes. En la misma entrevista con Europa Press, ha resaltado lo significativo que es este álbum para ella, con el que celebra sus 25 años en la música: "Son 25 años de mi vida, en los que han pasado muchas cosas, pero todo tan rápido..."

En cuanto al futuro, la cantante muestra su ímpetu e ilusión, que, a juzgar por sus palabras, no es poco: "De aquí a los próximos diez años van a ser la hostia, pero cuando tenga 55 ya cumplidos, los siguientes diez van a ser todavía más la jhostia", asegura.