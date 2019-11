Adelante reclama activar la comisión acordada en el pleno a raíz del caso Magrudis

En un comunicado, Susana Serrano ha señalado la investigación judicial de este episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.

Mientras siguen en prisión el gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave, y la asociación de consumidores Facua ha reclamado la imputación de un responsable municipal aunque sin revelar quién, Susana Serrano ha opinado que el Gobierno local "no puede quedarse de brazos cruzados", pues además Facua pide que el Consistorio sea declarado responsable subsidiario "por los errores que se cometieron a la hora de realizar las pertinentes labores de inspección".

Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin contar con autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto por el Ayuntamiento contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias e incumplimientos y zanja que dicha fórmula no correspondía para legalizar la actividad de la entidad.

"ASUMIR RESPONSABILIDADES"

Así, Serrano ha exigido "a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que asuman sus responsabilidades y que pongan en marcha los mecanismos necesarios para que una crisis como esta no vuelva a repetirse", recordando al alcalde, Juan Espadas (PSOE), "su compromiso de crear una comisión de trabajo para esclarecer qué irregularidades sucedieron en la inspección y cómo vamos a reforzar este servicio para garantizar la seguridad alimentaria de todos nuestros vecinos y vecinas".

Volviendo al hecho de que Facua reclame declarar al Ayuntamiento como responsable subsidiario, la portavoz de Adelante recuerda que el seguro contratado por Magrudis "solo cubrirá hasta 300.000 euros de las indemnizaciones que las personas afectadas habrán de percibir y, por tanto, si finalmente el Consistorio es considerado responsable subsidiario, habrá de asumir un importante coste económico para las arcas públicas.

Finalmente, ha lamentado que "el procedimiento judicial marche mucho más rápido que las iniciativas puestas en marcha por el propio Ayuntamiento para evitar que vuelva a repetirse" un caso así.