Campillo pide una "oportunidad" a las mesas de diálogo de Generalitat sobre programa de paisaje de l'Albufera

El proyecto de programa de paisaje de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad apuesta por reconvertir la Autopista del Saler en una vía parque con carril bici y un solo carril por sentido, mediante diversas actuaciones de renaturalización a lo largo de 10 años.

En estos momentos, se encuentra en exposición pública, y Campillo ha destacado el hecho de que se vayan a producir estas mesas de diálogo con los vecinos "en las que participará también el Ayuntamiento", y ha reseñado el "gesto" del gobierno autonómico de "alargar el período de alegaciones".

No obstante, Campillo ha señalado que en este momento se están llevando acciones de pacificación de la carretera en puntos como el Saler, donde se está instalando un semáforo que conecta el puerto con el pueblo, y ha incidido en que estas actuaciones son "diferentes" a las que prevé el proyecto.

"Una cosa es la pacificación de la carretera, en la que tenemos un compromiso irrenunciable para su compatibilidad con los valores del parque natural, y para no matar a la gallina de los huevos de oro de esos municipios, y otra cosa es el programa de paisaje", ha manifestado.

Una marcha de tractores, furgonetas y motos inundó el pasado viernes el centro de València para expresar su rechazo al plan de pacificación de la CV-500, que, según denunciaban, "se ha hecho sin escuchar a la gente". En las pancartas y carteles que se exhibieron se podía leer 'CV-500 no se toca', 'Pobles vius CV-500', 'CV-500 No semàfors, no bulevar, no Pativel', 'No al programa paisajístico de la Albufera', entre otros.