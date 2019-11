Enrique Villalobos: "Valdemingómez tiene límites; si se superan podemos tener una emergencia sanitaria"

¿De qué salud goza el movimiento vecinal?

Las asociaciones que empujaron en los 70 y en los 80 van notando el paso del tiempo pero también hay relevo. Un indicador de que sigue habiendo crecimiento es que en los nuevos barrios siguen saliendo asociaciones vecinales. La gente sigue identificando que una asociación vecinal es lo que marca la diferencia entre que te hagan o no las cosas.

¿Las reinvindicaciones siguen siendo las mismas?

Eso es lo peor. Coges una foto de los años 70 y la única diferencia con 2019 es que es en blanco y negro. Eso significa que en los barrios se cubren las necesidades progresivamente pero parece que no hemos conseguido que se incorpore en la política real el que esos derechos hay que darlos y punto. No hay que negociarlos ni mendigarlos. Es increíble que en el siglo XXI tengamos que seguir discutiendo si en un barrio cuando se crea tiene que crearse con una escuela infantil, un centro de salud...

La gente sigue identificando que una asociación vecinal es lo que marca la diferencia entre que te hagan o no las cosas

Una de las últimas acciones vecinales ha sido la manifestación del pasado domingo en Vallecas contra la llegada a Valdemingómez de la basura del Este. ¿Es posible una solución que satisfaga a todos?

Es poco menos que imposible que la solución que busquen contenten a todas las partes porque las soluciones que están buscando no son soluciones de futuro en ninguno de los casos.

PP y PSOE se culpan mutuamente y la Comunidad asegura que no es competente. ¿De quién es la responsabilidad?

Todos tienen competencia y lo que han hecho es dejación de funciones. El artículo cinco de la ley de residuos dice que la Comunidad de Madrid tiene que ser parte de un consorcio para la eliminación de los residuos. Eso quiere decir que debe participar con el resto de los municipios en un consorcio para esa eliminación. Desde el momento en que no lo está haciendo está faltando a sus obligaciones. ¿Los ayuntamientos es este tiempo han estado reclamando esto? No lo han hecho. Cada uno tiene que hacer su parte y la primera es reconocer que los residuos no son un problema menor.

El Pleno fue claro: Madrid no quiere los residuos del Este. ¿Cree que el Ayuntamiento cederá finalmente al no ser vinculante la decisión?

Me parece bastante irregular que en democracia la decisión de un Pleno municipal donde están representados todos los partidos de manera proporcional a los votos que han sacado para esto no sirva. Es decir, si dentro de dos semanas el Pleno aprueba una propuesta del Gobierno sí vale pero si aprueba una propuesta de la oposición no vale. El alcalde no es un ser divino que está por encima del bien y del mal y por encima del Pleno municipal. Su criterio no es superior al del Pleno y debería respetarlo. A partir de ahí, creo que dependerá de la voluntad que tenga el Gobierno municipal de defender o no a sus vecinos, sobre todo cuando la propia Mancomunidad está reconociendo que tiene alternativas para los residuos dentro de la propia Mancomunidad. Lo normal sería decir no a esos residuos.

Nos ha dolido mucho el intento que han hecho algunos políticos de una forma muy irresponsable de enfrentar a poblaciones

Si la Mancomunidad puede tratar los residuos en su territorio, ¿cuál es el problema?

El problema consiste en que el presidente de la Mancomunidad (Javier Rodríguez Palacios –PSOE–, el alcalde de Alcalá) no quiere tomar una decisión que no contente a todas las partes de su Mancomunidad. A nosotros nos ha dolido mucho el intento que han hecho algunos políticos de una forma muy irresponsable de enfrentar a poblaciones y de pretender abordar esto como si fuese una pelea entre Alcalá y Vallecas o entre Vallecas o Loeches. A la gente que sufrimos la mala gestión de los residuos no se nos puede acusar de ser insolidarios. No se puede acusar a un alcalaíno de querer cerrar un vertedero que ha alcanzado la altura para la que tenía permiso. El vertedero está por encima de su cementerio. Es un vertedero que incumple todas las normas, donde la basura se entierra y nada más.

¿Qué medidas tomarían si finalmente se decide que la basura acabe en Valdemingómez?

Nos plantearemos presentar un recurso contencioso-administrativo y pedir medidas cautelares para evitar que sea un hecho. Las especificaciones técnicas de Valdemingómez tienen unos límites de carga. Si en un planta, en el triaje, hay una cinta transportadora que solo admite seis toneladas por hora no hay más que hablar. No le puedes meter ocho porque si se superan se va a romper o parar y entonces sí que podemos tener una emergencia sanitaria, pero no de 700.000 personas sino de tres millones y medio más la población flotante. Todo esto no se está contemplando de una manera seria.

La Comunidad de Madrid anunció que suspenderá la concesión de licencias para las casas de apuestas después de que hayan crecido un 125% desde 2014. ¿Llega tarde la decisión?

En esto tiraría del refranero que dice que ‘nunca es tarde si la dicha es buena’. Pero sí, llega tarde. Y no será porque no nos hemos manifestado, nos reunido con ellos y les hemos trasladado la necesidad hace tiempo. Ahora se lo han tomado en serio porque en Barcelona hay 46 casas de apuestas y automáticamente se plantean una moratoria y aquí tenemos más de 600. Vamos a ver si de verdad lo que se plantea sirve para remontar la situación.

¿Qué espera del nuevo decreto que se hará para estos locales?

Nuestras expectativas son que vean nuestras propuestas y que las incorporen a la ley. Si de lo que hablamos es de cuáles son nuestras previsiones entonces habrá una distancia grande entre lo que esperamos y lo que salga. Este gobierno es un gobierno neoliberal que suele tender a proteger al mercado frente a intereses más sociales. Le cuesta mucho priorizar la salud y los derechos de la gente frente a los dictados del mercado.

La única forma de mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Madrid es reduciendo el uso del vehículo privado

¿Qué opinión tienen de la estrategia Madrid 360 para luchar contra la contaminación?

Madrid 360 no es el sustituto de Madrid Central sino que viene a sustituir al Plan A de Calidad Ambiental. Madrid 360 tiene la mayor parte de las medidas del Plan A y se le añaden medidas que no son ambiciosas. No parece que se estén planteando restricciones al tráfico en cascos históricos de distritos ni medidas más ambiciosas que veníamos reclamando. La única forma de mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Madrid es reduciendo el uso del vehículo privado. Y para eso hay que hacer un refuerzo amplio del transporte público.

¿Sigue habiendo quejas vecinales sobre el estado de limpieza de las calles?

La ciudad ahora no está más limpia que hace seis meses y probablemente tampoco esté más sucia. Está sucia porque lo que tenemos que asumir es que los contratos integrales de 2013 son ineficaces para limpiar la ciudad.

Vox asegura que no apoyará los presupuestos si se mantiene la subvención a la Fravm...

Parece la obcecación de alguien que desconoce la trayectoria y el papel de la FRAVM y las asociaciones vecinales en los barrios, que desconoce nuestra contribución diaria a la mejora y desarrollo de la ciudad.

¿Qué sintonía tienen con Almeida y Villacís?

A día de hoy, nos hemos reunido con todos los delegados de área y que las relaciones son las lógicas. Una relación fluida, un acceso fácil y un funcionamiento razonable. A mí me sigue llamando la atención que el alcalde, pese a que se lo hemos pedido, aún no no haya sacado hueco para vernos. Somo la organización vecinal más importante de la Comunidad de Madrid..

BIO: Nació en Madrid en 1969. Ha trabajado como formador y gestor de proyectos. Fue fundador de la AV PAU de Vallecas, donde ha luchado activamente contra la venta de pisos públicos a fondos buitre y contra la contaminación odorífera de Valdemingómez. Desde julio de 2015 es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).