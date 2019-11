Celáa dice que sus palabras ante colegios católicos son una “controversia exagerada”y garantiza la educación concertada

La ministra de Educación, Isabel Celáa, se ha reafirmado este viernes en lo que dijo este jueves en un congreso de colegios católicos, donde advirtió de que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no está consagrado en el artículo 27 de la Constitución y ha considerado que la polémica que se ha generado es una “controversia exagerada”, porque la educación concertada no solo no está en peligro con el Gobierno del PSOE, sino que fue este partido el que la protegió por ley en 1985 y no tiene previsto hacer ningún cambio.

“Las familias no tienen nada que temer, es una controversia alimentada de manera artificial”, ha indicado Celáa, que también es la portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Allí se ha reafirmado en sus palabras de este jueves en el Congreso de Escuelas Católicas, donde ante representantes de 2.000 centros, provocó un gran revuelo entre los asistentes cuando recordó que la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos no figura dentro del artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Según ha dicho este viernes Celáa, este derecho de los padres emana de otros tipos de leyes, pero no de la Constitución. Ante las escuelas católicas, ella se limitó a recordar lo que dicen “30 sentencias” del Tribunal Constitucional y algo que, ha dicho, saben los propios padres, que no recurren a este tribunal cuando a sus hijos no les admiten en el centro que habían solicitado. “Hay que diferenciar entre lo que es un derecho legal y lo que es secuenciado por el desarrollo de otras leyes”, ha explicado.

A pesar de ello, Celáa ha insistido en que “las familias pueden estar tranquilas, padres y madres tienen libertar de elegir centro educativo” porque el Gobierno no solo no piensa tocar a la educación concertada sino que ha asegurado que su Ministerio no se plantea modificar los acuerdos con el Vaticano en materia educativa, a pesar de que en el programa del PSOE para las elecciones del 10N contempla denunciar los acuerdos de la Santa Sede de 1979.

Nada que revisar

“No existe ningún plan para la revisión de nada”, ha aseverado. “De momento, pueden estar tranquilos en el sector porque llevamos 30 años y no hay ninguna razón para la controversia”, ha apaciguado.

Celáa ha recordado que lleva trabajando en Educación “la mayor parte de mi vida, por no decir toda”, y también que fue el PSOE quien no solo defendió la educación pública, también la concertada, en su ley de educación de 1985. “El PSOE ha sido el baluarte más claro de la defensa de la educación pública y concertada”, ha asegurado Celáa, que ha reprochado que no haya ocurrido así en Gobiernos conservadores y a esta ideología, tratar de “polarizar” sobre esta cuestión.