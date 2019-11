España asegura que en la CV-500 "no se hará nada sin el acuerdo de los vecinos y de los alcaldes" de la zona

España se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, en la que ha actuado como portavoz del Ejecutivo autonómico en sustitución de la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra.

El conseller ha realizado estas declaraciones preguntado por las palabras del alcalde de València, Joan Ribó, que señaló este jueves que las actuaciones que se lleven a cabo en la CV-500 se deben "consensuar con los vecinos y con el Ayuntamiento".

"Comparto plenamente y me alegro de las declaraciones del alcalde de València, entre otras cosas, porque se suma a lo que la conselleria lleva diciendo desde hace días", ha respondido Arcadi España, que ha aseverado a continuación que "no se hará nada que no esté consensuado con los alcaldes y con los vecinos y vecinas que viven alrededor de la carretera CV-500 y en el parque natural de la Albufera".

Así, el conseller ha subrayado que coincide "plenamente con el alcalde" y ha valorado que "se sume a la voluntad que hemos mostrado desde el primer momento cuando han salido esas voces disconformes con el proyecto".

"Ya se ha reunido la conselleria varias veces con los alcaldes. Continuaremos esa tarea. Y repito que no se hará nada en la CV-500 sin el acuerdo de los vecinos y las vecinas y, por supuesto, de sus representantes, que son los alcaldes", ha indicado España.

Igualmente, el titular de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha afirmado que se actuará "en coordinación absoluta siempre con el Ayuntamiento de València".