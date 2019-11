El PP lleva al Parlamento una PNL para garantizar a los padres la libertad de elegir modelo y centro educativo

En el documento, recogido por Europa Press, se expone también que hay que "garantizar y ampliar" las libertades educativas que recoge la Constitución y promover una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada-concertada, en línea con los principios de la LOMCE.

Los populares también abogan por la defensa de la educación concertada como garante de la oferta plural y complementaria a la pública y respaldar la "autonomía" organizativa y pedagógica de los centros para que puedan responder a las prioridades e inquietudes de las familias.

Asimismo, proponen potenciar las zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos e incluir en las estadísticas de Educación indicadores de libertad.

El PP sostiene que "no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural" y entiende que la asignación de alumnos a centros públicos solo por su residencia restringe "ampliamente" la libertad de elección y no asegura la equidad.