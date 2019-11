Educació destina 1,9 milions d'euros per a "dinamitzar" les biblioteques escolars, també amb formació a professors

20M EP

La Conselleria d'Educació ha publicat la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura en els centres educatius per a aquest curs, unes ajudes que ascendeixen a 1,9 milions d'euros i que, com a novetat, inclouen formació al professorat i activitats lectores.