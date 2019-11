PP, Ciudadanos, El PI y Vox presentan enmiendas a la totalidad de los Presupuestos autonómicos de 2020

El primero en anunciarlo este viernes ante los medios, tras la junta de portavoces, ha sido el portavoz y presidente de El PI, Jaume Font. El principal argumento de Font ha sido que "con más ingresos se gastará menos en las personas". También, ha destacado que "el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) salva al Govern en materia de ingresos".

En este sentido, Font ha destacado que el ITS "no cumple la función para la que fue creado" y ha lamentado que "Consells y Ayuntamientos no pintan nada". También ha lamentado que Baleares "seguirá a la cola en innovación, investigación y ayudas al pequeño comercio".

Finalmente, el portavoz de El PI ha hecho referencia al "recorte de 13 millones de euros en Abacua, de 14 millones en Educación y de 10 millones en Ib3".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Marc Pérez-Ribas también ha anunciado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos autonómicos para 2020 porque, ha dicho, "son un engaño, cuentan con una previsión de ingreso que no es real".

En este sentido, y en la misma línea que el portavoz de El PI, Pérez-Ribas ha destacado que "Armengol no podría gestionar esta Comunidad Autónoma sin el ITS".

Asimismo, ha lamentado que "no haya previsto ningún plan de contingencia ante el incremento de la deuda" y que "en vez de invertir en infraestructuras se aumenten un 16 por ciento los altos cargos y un 40 por ciento los asesores".

Por su parte, el portavoz ajunto del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ha insistido en la enmienda a la totalidad de los Presupuestos autonómicos para 2020, anunciada esta misma mañana por el portavoz del PP en el Parlament y presidente del partido en Baleares, Biel Company.

Los principales motivos, ha señalado Costa, son que los Presupuestos "están hinchados y cuentan con una previsión de crecimiento que no es real".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox no ha hecho declaraciones tras la junta de portavoces, de este viernes.