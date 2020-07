Jorge Fernández mejora de su dolencia: "Ya he recuperado cuatro kilos"

El presentador Jorge Fernández se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, con su programa, La ruleta de la suerte (Antena 3) imbatible en audiencia. En lo personal, se muestra también ilusionado, en vías de solucionar el problema de salud que le acuciaba y que él mismo reveló.

"Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado,tu sistema inmune baja . El 80% de tu binestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos", explicaba en su cuenta de Instagram, movido por los comentarios que recibía sobre su delgadez.

20minutos.es habla con el presentador, que cuenta que se encuentra "mejor". "Perdí once kilos en un año. Ahora he recuperado cuatro y estoy en buen camino", asegura.

"Me animé a poner aquel mensaje porque ya estaba jorobado de salud y encima era salir de casa y justo aquel día cuatro o cinco personas diciéndome "qué delgado estás", "te invito a unas lentejas" y cosas así", rememora.

Sobre cómo era vivir esa dolencia intestinal, que aún combate, recuerda que "iba al súper y tenía que comprar justo lo poco que podía comer, porque aquello me sentaba bien, aquello mal… tenía que hacer muchas cábalas".