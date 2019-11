Pepe Álvarez (UGT): "Cualquier opción que no pase por un programa de gobierno de izquierdas es un fraude"

Así lo ha defendido en València, tras anunciar que el 43 Congreso Confederal del sindicato será en esta ciudad en noviembre de 2020, al ser preguntado los acuerdos para la formación de Gobierno y las reivindicaciones que planteará UGT en cuanto a las reformas laborales y el Salario Mínimo Interprofesional.

Para Álvarez, los nombres o "quién esté en el Consejo de Ministros no es definitivo, lo definitivo es un programa que gire hacia el reparto de la riqueza y que gire hacia la izquierda", ha insistido.

LA REFORMA LABORAL, "UN CESTO LLENO DE AGUJEROS"

El secretario general de UGT ha subrayado además que este sindicato ya reclamó la derogación de las Reformas Laborales desde su anterior Congreso Confederal, una demanda que hoy sigue considerando "una cuestión sine qua non".

En todo caso, cree que "lo importante es constituir el Gobierno" para sentarse a hablar, acordar la derogación de las reformas laborales y, a partir de ahí, "abrir un proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores".

Álvarez ha recordado que el año pasado se firmó un acuerdo con la CEOE de negociación colectiva que "en los aspectos salariales y en relación al crecimiento del coste de la vida, es el mejor que se ha formado en la historia", con una subida salarial por encima del doble del IPC. Sin embargo, al comprobar su repercusión en la masa salaria, se observa que únicamente han crecido "un poquito".

Para el líder sindical, esto significa que "las reformas laborales son un cesto llena de agujeros y por mucho que negocies, finalmente los empresarios tienen fórmulas para no cumplir con sus obligaciones". Por este motivo, considera "esencial" su derogación. "Que no sea fundamental no sé si hay algo, pero si lo hay es muy poco lo que no haya que derogar", ha remarcado.

NO SE CONFORMARÁN CON 1.000 EUROS DE SMI

En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha puntualizado que no van a estar de acuerdo con que el SMI durante la legislatura pase a 1.000 euros. Su objetivo es que "se sitúe en el 60% del salario medio de España, que es la recomendación de la Carta Social Europea y que hoy son 1.140 euros". "Ese es el camino que tenemos que seguir si lo hacemos en la legislatura, dentro de cuatro años será más", ha apuntado.

Álvarez ha asegurado que le gustaría cerrar un acuerdo de SMI que incluya toda la legislatura, de modo que cuando concluya "seamos un país europeo que tiene a gala de cumplir las directivas de la Unión Europea".

Para el líder sindical, esta medida es "factible económicamente sin ningún lugar a dudas. Si hoy España está creciendo por encima del entorno europeo es por fundamentalmente el aumento del SMI, un instrumento importantísimo cuando baja la demanda exterior para aumentar la demanda interna".

En su opinión, el incremento salarial tal y como marcan la Carta Social Europea es "de justicia imprescindible", una medida "absolutamente necesaria, justa y económicamente viable.