El Hospital Costa del Sol instala dos desfibriladores en áreas no asistenciales

En concreto, los dispositivos han sido colocados en la puerta del área de Farmacia Hospitalaria (planta -1) y en la entrada del salón de actos, junto a la cafetería de personal.

El objetivo de esta iniciativa es el de mejorar y reducir los tiempos de respuesta cuando se producen este tipo de situaciones críticas en las que una actuación precoz puede tener resultados muy importantes en la evolución del paciente, han explicado desde la Junta a través de un comunicado.

Cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria en un área no asistencial -donde no hay médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, entre otros- es fundamental la actuación del primer interviniente y, en este sentido, es importante que, sobre todo, éste detecte e identifique que la persona está inconsciente y que no respira y/o tiene una respiración anómala.

A partir de ahí, el circuito establece que esta persona pida ayuda a otras cercanas y active el equipo de emergencias llamando a un número de teléfono anunciado en la cartelería instalada junto a los desfibriladores.

Posteriormente, se deberían iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en caso de que las conozca y/o, al mismo tiempo, utilizar los desfibriladores instalados para tal efecto en la zona no asistencial.

Toda esta información está recogida en la cartelería que acompaña a los desfibriladores en la que aparecen los teléfonos de dónde activar al equipo de emergencias e infografías de cómo actuar a cada paso y cómo utilizar el DEA.

Próximamente desde la Comisión de RCP de la ASCS se va a ofertar un mayor número de cursos de Soporte Vital Básico y DEA dirigido a estos otros profesionales no asistenciales para que puedan llevar a cabo estas maniobras básicas mientras puede ser atendido por los profesionales del equipo de emergencias.

En la actualidad, en la Agencia hay formados 353 profesionales asistenciales en Soporte Vital Básico (SVB) y 660 en Soporte Vital Avanzado (SVA). Esta formación se desarrolla a través de cursos que tienen lugar mensualmente y que en el año 2018 fueron un total de 46 (16 básicos y 30 avanzados).

La colocación de estos dispositivos en el Hospital Costa del Sol es un primer paso que se extenderá a otras zonas no asistenciales de este hospital y se completará con la instalación de desfibriladores en las mismas áreas del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Benalmádena y del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas.