Compromís proposa Rosa Yagüe com a candidata per al Consell Rector de la CVMC i agraeix a Xambó la seua tasca

20M EP

El grup parlamentari Compromís ha acordat per unanimitat proposar la Doctora en Economia per la Universitat de València Rosa Yagüe com a candidata per a la renovació del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). A més, el grup ha agraït la tasca desenvolupada per Rafael Xambó, candidat proposat per Compromís en l'anterior convocatòria.