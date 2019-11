Cabrera niega "cambios" en la tarjeta infantil de Tussam y critica las "amenazas" de las empresas de patinetes

Durante la Comisión Especial de Control y Fiscalización celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, el portavoz adjunto de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, ha defendido el papel de su grupo en la tarjeta gratuita de Tussam para menores de 12 años, implantada en septiembre de 2018. En ese sentido, después de que entre septiembre de 2018 y julio del año en curso fuesen espedidas 11.905 tarjetas de dicho título gratuito, el edil de Cs ha preguntado si el mismo va a "ser restringido mediante alguna fórmula de rentas".

Además, el concejal de Cs ha pedido restituir la plena gratuidad de la tarjeta de la tercera edad de Tussam, "sin restricción de rentas", toda vez que dicho título es gratis para mayores de 65 años y pensionistas mayores de 60 años con rentas anuales inferiores a 1.500 euros, cuesta 15,5 euros anuales para personas mayores con rentas de entre 1.500 y 1.800 euros, 66 euros anuales para mayores con rentas de entre 1.800 y 2.000 euros y 82 euros anuales para mayores con rentas de entre 2.000 y 2.200 euros al año.

Tras haber agotado los siete millones de euros consignados en el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento para sufragar el impacto de este título en las cuentas de Tussam, -pues la tarjeta de la tercera edad suma unos 88.000 beneficiarios y supone más de 10 millones de viajes al año para la empresa municipal-, el Consistorio inyectaba recientemente otro millón adicional de euros a dicha entidad.

Frente a la interpelación del concejal de Cs, el edil de Gobernación ha asegurado que en la tarjeta infantil de Tussam "no va a haber ningún cambio", mientras en el caso de la tarjeta de la tercera edad, ha recordado que el "compromiso social de Tussam tiene un costo para las arcas públicas", defendiendo que dicho título es gratuito o prácticamente gratuito para aquellos mayores con rentas inferiores a 1.800 euros. Así, ha señalado que estos "criterios de proporcionalidad y progresividad" son "razonables en una empresa pública sostenida entre todos".

Además, tras entrar el pasado 5 de noviembre la modificación acometida por el Ayuntamiento en la ordenanza de Circulación para regular los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal, Aumesquet ha pedido que la misma se "adapte" a los criterios de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que el peso máximo permitido para la circulación de tales vehículos quede en 25 kilogramos en lugar de 15, que sea habilitada una "red de aparcamientos" para los mismos y rebautizar los carriles bici como "carriles de movilidad alternativa".

LOS PATINETES ELÉCTRICOS

Y es que según ha insistido, la regulación implantada en Sevilla para los vehículos eléctricos de movilidad personal "es la más restrictiva de España" y "miles de personas" habían adquirido patinetes eléctricos de diverso peso antes de conocer las limitaciones, pues las mismas no han entrado en vigor hasta hace pocos días.

Cabrera, en ese sentido, ha opinado que Cs actúa según "los intereses de determinadas empresas que de manera salvaje implantaron sus patinetes" de alquiler en Sevilla, sin que la ciudad contase antes con "regulación ni normativa" y sin haberse "dirigido al Ayuntamiento" para analizar cómo comenzar su actividad. Se refiere, concretamente, a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos Bird y Lime.

Así, ha defendido la regulación aprobada, recordando que Cs no presentó alegaciones a la misma y que su espíritu es "salvaguardar la integridad de los peatones", toda vez que "el 90 por ciento de los patinetes que se fabrican pesa menos de 15 kilos", según el concejal socialista. Además, ha criticado que las empresas de alquiler de patinetes eléctricos de la ciudad tengan ahora "la poca reserva moral" de avisar a sus clientes que "cualquier sanción la pagarán ellos", cuando estas empresas están actualmente "fuera de ordenación" al no contar con las autorizaciones correspondientes, aún no licitadas.

LA "DEMONIZACIÓN" DEL PLAN CENTRO

También en el área de movilidad, Aumesquet ha preguntado a Cabrera sobre el desarrollo de las limitaciones a los vehículos en el centro de la ciudad y ha advertido de que es "más partidario de convencer que de prohibir", pidiendo "consenso" para no "asediar" a vecinos y comercios y lamentando que se sigan los pasos del Plan Centro del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), que "ya fracasó".

Al respecto, Cabrera ha señalado que se avanza en el plan de movilidad para Sevilla y critica que se intente "demonizar, sobre todo por parte de la derecha el Plan Centro". "No es imposición es regulación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las directrices de la ONU sobre la necesidad de reducir drásticamente el vehículo privado", insiste, dejando claro que esto "no significa aislar a los vecinos y comercios".

En ese marco, ha explicado que se plantearán peatonalizaciones y zonas libres de emisiones y se abordará una movilidad sostenible, con un mayor transporte público, actuaciones que se realizarán de modo "consensuado, muy estudiado y no impuesto".

LOS APARCACOCHES ILEGALES

Durante la sesión, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja se ha interesado de su lado por los planes respecto a la "banda, familia o grupo" que con "evidentes coacciones" cobra a quienes estacionan su vehículo en la explanada ubicada en los aledaños de la Capitanía General del Ejército de Tierra. Cabrera, al respecto, ha recordado que la Policía actúa "una y otra vez" en los casos de aparca coches ilegales, imponiendo las multas de 120 euros recogidas en la ordenanza, pero a la vez ha recordado las situaciones de "desarraigo y riesgo de exclusión social" que pesan sobre estas personas y el "calado social" de este tipo de situaciones.

Por el PP, y también en materia de movilidad, el concejal Juan de la Rosa ha preguntado si tras "fracasar en movilidad eléctrica", el Gobierno local socialista prevé restituir y arreglar los 75 puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados durante el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, respondiendo el concejal de Transición Ecológica, David Guevara, que tales puntos "han quedado obsoletos y ya no son válidos".

No obstante, ha manifestado que el Ayuntamiento preparada "una licitación que permita a los operadores energéticos ofrecer ese servicio en la ciudad", aprovechando los emplazamientos de tales puntos pero no los mismos como tal.