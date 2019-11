Beltrán Pérez insiste en la "culpa in vigilando" de Espadas en el caso Magrudis y le reclama "medidas"

En un comunicado, Beltrán Pérez ha señalado la investigación judicial de este episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.

Mientras siguen en prisión el gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave, y la asociación de consumidores Facua ha reclamado la imputación de un responsable municipal aunque sin revelar quién, Beltrán Pérez ha reiterado que "las investigaciones judiciales apuntan cada vez más a una clara culpa in vigilando por parte del alcalde, que no ha hecho nada por frenar los casos de fraude en actividades relacionadas con el consumo, sin ningún tipo de control".

Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin contar con autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto por el Ayuntamiento contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias e incumplimientos y zanja que dicha fórmula no correspondía para legalizar la actividad de la entidad.

"Cada vez está más claro que el que tuvo que tomar las medidas necesarias para frenar cualquier tipo de fraude como el que ha desembocado en el caso Magrudis, pero no hizo absolutamente nada. Ni lo hizo antes de la crisis alimentaria ni lo está haciendo ahora", ha reiterado Beltrán Pérez, insistiendo también en que este caso "ha dejado en evidencia las debilísimas estructuras del Ayuntamiento en cuanto a control alimentario y sanitario, así como los clamorosos fallos del gobierno municipal".

Finalmente, ha repetido también que tras ser descubierto el brote, el Gobierno local no ha adoptado "ni una sola medida para corregir el auténtico agujero negro que hay en el Ayuntamiento, que permite (la actividad" de las empresas que quieren hacer del fraude su negocio". Por eso, ha reclamado una vez más "las medidas necesarias" para corregir las mencionadas "debilidades" administrativas.