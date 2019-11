Puig defèn que "una cosa és la llibertat religiosa, i una altra és l'elecció directa dels centres educatius"

Així s'ha manifestat el cap de l'executiu valencià en una atenció a mitjans en una taula de Creu Roja pel Dia de la Bandereta en ser preguntat sobre les paraules de la Ministra d'Educació, Isabel Celáa, d'aquest dijous, que assegurava que "de cap manera es pot dir que el dret dels pares a triar un ensenyament religiós o triar centre educatiu podrien ser part de la llibertat d'ensenyament" que emana de l'article 27 de la Constitució.

Per al president, l'elecció directa dels centres educatius està "condicionada, entre altres coses a la pròpia realitat del municipi". "Hi ha molts en què no hi ha opció, i per tant, això vol dir que no hi ha llibertat? No, clar que hi ha llibertat", ha agregat.

"Nosaltres estem en l'espai de l'acord, que és el que hem de treballar. Hi ha una escola concertada que existeix, i una pública que volem dignificar molt més del que està i que és fonamental per a un estat com el nostre", ha agregat.