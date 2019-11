Ayuntamiento paraliza "de facto" las convocatorias para estabilizar empleo hasta que se pronuncie el TJUE

La concejal delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital, la socialista Clara Isabel Macías, se ha pronunciado en estos términos en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno de Sevilla, a preguntas del portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, quien se ha interesado por la situación de unos trabajadores que llevan más de 20 años en un Consistorio que acumula "un 20 por ciento de tasa de temporalidad".

Macías pide diferenciar entre las convocatorias de estabilización de plantilla y las ordinarias, indicando que en el primero de los casos "a día de hoy ni las bases están acordadas en la mesa de negociación", por lo que "de facto están paralizadas y no se van a poner en marcha hasta que no haya sentencia europea".

De su lado, ha indicado que siguen adelante "por responsabilidad" las convocatorias de oposiciones ordinarias que están ya en marcha y que "no están ligadas al conflicto de los interinos", como las dos ofertas para Policía Local, la de Bomberos y la ultima ordinaria publicada en agosto, que "por tiempos" tampoco estará antes de que se produzca el pronunciamiento del TJUE, previsto para final de año o principios de 2020.

Afirma que, si estos interinos obtienen plaza y esa ya está ocupada, se crearían otras o se ocuparían las que están afectadas por tasa de reposición, mientras que si no se les reconociera el derecho a continuar en la Administración "no tendrían derecho a indemnización", algo que Rojas no comparte, haciendo referencia al informe de la abogada de la Unión Europea.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECARIAS

El edil de Adelante define la "precariedad laboral como una lacra de la sociedad", de la que "por desgracia no se salva la Administración pública y este Ayuntamiento". "Llevamos décadas en los que, por acción u omisión, se están haciendo las cosas mal con la figura del trabajador temporal o del funcionario interino, perdiendo el sentido original de ese contrato", manifiesta.

Recuerda que ese personal lleva "más de 20 años" en el Ayuntamiento y pone como ejemplo el caso de las trabajadoras de las bibliotecas a las que "ahora se les exigiría una titulación que no existía en su momento tras 25 años prestando servicio". "Si no siguen en ese puesto y con la edad que tienen para buscar otro empleo, se les lleva a que puedan estar en peligro de exclusión", advierte.

Además, indica que el estatuto básico del empleado público "reconoce la posibilidad de hacer una valoración de méritos con carácter excepcional". "No tenemos la solución perfecta, pero la huida hacia adelante del gobierno municipal no es la solución", concluye.