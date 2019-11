Antonio Camacho, representante de CCOO en la EMT: "O se sientan a hablar o seguimos con las huelgas"

Los trabajadores de la EMT mantendrán la huelga aun habiendo aceptado por escrito la contratación inminente de 90 conductores. Pese a que esta era principal petición de los manifestantes –que harán paros de dos horas los días 22, 25, 27 y 29, y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre– el comité de la EMT no se da por satisfecho, y así se lo ha hecho saber al gobierno municipal durante la reunión de esta mañana. Diez minutos han necesitado ambas partes para dar por concluida la conversación.

"Nadie va a negociar con el comité de empresa de la EMT mientras se mantenga la convocatoria de huelga", ha determinado el Consistorio. A lo que el comité responde: "O se sientan a hablar con nosotros o seguiremos con las huelgas".

Para el Ayuntamiento de la capital, el hecho de que continúen con los paros después de haber aceptado nuevas contrataciones "es la prueba de que estas movilizaciones son meramente políticas", informan desde el área de Medio Ambiente y Movilidad.

Sobre ello, el representante de CCOO en la empresa municipal, Antonio Camacho, insiste en que 90 puestos son "insuficientes". "Estamos de acuerdo en esas nuevas contrataciones, pero no son suficientes porque no cubren ni el 15% de las necesidades que tenemos", explica a 20minutos.

El comité de la EMT no desconvocará las movilizaciones a no ser que el equipo de Martínez-Almeida acepte "un calendario de contrataciones de cara a 2020". "Nuestras reivindicaciones no son económicas ni de convenio, lo que queremos es dar un buen servicio a la ciudadanía", añade Camacho quien asegura que así era antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

No obstante, "la gestión de la EMT corresponde a la dirección no a los trabajadores", apuntan fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad, y aseguran que cumplirán con "todas y cada una de las cuestiones que aparecen en el convenio". También informan de que estos 90 conductores comenzarán a formarse la semana que viene y tras cinco semanas de aprendizaje se incorporarán al servicio el 2 de enero.

Propuesta del comité de empresa

El comité de la Empresa Municipal de Transportes ha redactado una propuesta compuesta por cuatro puntos dirigida al Ayuntamiento de Madrid y a la Dirección Gerencia de la EMT, la cual "no han querido ni recoger", reprocha Antonio Camacho.

En ella se pide "acordar un calendario de contrataciones que contemple la adecuada cobertura del servicio en calle", indica el documento. También proponen la "publicación inmediata del personal aporbado en el concurso de Oficina Taller", "la publicación del concurso interno para proveer 71 plazas de Oficina Ayudante" y "prorrogar por seis meses más, la bolsa de empleo de la convocatoria externa del concurso para proveer Operadores de Servicio para Bicimad".

Toda una serie de propuestas que el Consistorio no contemplará hasta que el comité cancele las huelgas. Unas huelgas que los trabajadores no desconvocarán hasta que les acepten las peticiones. El pez que se muerde la cola.