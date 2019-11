Bonig adverteix que el PP anirà als tribunals si el "full de ruta" de Celáa "es materialitza en accions concretes"

Bonig s'ha manifestat en aquests termes en referència a les paraules de Celáa d'aquest dijous, que assegurava que "de cap manera es pot dir que el dret dels pares a triar un ensenyament religiós o triar centre educatiu podrien ser part de la llibertat d'ensenyament" que emana de l'article 27 de la Constitució.

Per a la síndica del PP, l'esquerra "utilitza l'educació com a arma d'enginyeria social", i ha manifestat Celáa ha "cedit davant el xantatge dels 'podemitas' i els nacionalistes" i ha "tret la verdadera vena del PSOE, que és atacar la llibertat dels pares de triar l'educació, el tipus d'educació i la llengua en la qual volen educar als seus fills". "Espere que tothom recapacite, i si no el PP anirà als tribunals", ha manifestat.

Sota aquest prisma, Bonig ha afirmat que la ministra en funcions "ha fet el que vé fent ací el tripartit amb Podem, PSPV i Compromís". Així, ha indicat que hi ha "més de 40 sentències" de diferents instàncies judicials que "avalen que la política educativa de Puig és un atac frontal a la Constitució i al dret dels pares a l'hora de triar lliurement l'educació que preferixen".

Bonig ha defès que "l'únic partit que ha anat als tribunals en la defensa del dret a la llibertat d'educació" ha sigut el PP, i ha incidit que l'article 27 de la Constitució consagra el dret dels pares "a triar amb llibertat la formació religiosa que volen".

Per a la portaveu 'popular', les paraules de Celáa són un "atac claríssim" a aquesta llibertat que és més propi d'"una societat totalitària que és el que sempre ha volgut l'esquerra". "No ens estranya, portem cinc anys de sectarisme", ha manifestat.

"Açò no és Cuba, açò és Espanya, és un estat democràtic, i en un estat on impera la llei existeix un contingut fonamental en el dret a l'educació que és que els pares decidisquen el tipus d'educació que volen", ha manifestat. Per açò, ha incidit que el PP va a "seguir lluitant perquè es complisca aquest dret constitucional".