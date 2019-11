Les Corts rechazan devolver los presupuestos al Consell como pedían PP, Cs y Vox

Así, los presupuestos prosiguen su tramitación y los grupos podrán presentar hasta el 26 de noviembre las enmiendas parciales. La cuantía global de gasto queda fijada, tal y como la estableció el Consell, en 23.021,9 millones de euros, de la que 16.970 millones son para gasto no financiero.

Al inicio de la sesión el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha pedido el voto a favor de estos presupuestos, los quintos "en tiempo y forma" del Botànic, "en un ejercicio de responsabilidad y autogobierno". "Son responsables, rigurosos y reivindicativos, y han sido elaborados con el esfuerzo conjunto de todo el Consell", ha subrayado, y son unas cuentas "realistas, que tienen en cuenta la revisión del cuadro macroeconómico", con números "avalados por la Airef".

Desde el PP, el diputado Rubén Ibáñez ha advertido de que este presupuesto "no dibuja un proyecto de comunidad ni diseña una vida mejor para los valencianos, sino que traza las líneas que conducen a crisis, paro y ruina". A su juicio, está "al servicio de tres partidos y solo facilita la vida a quienes viven del gobierno".

"Es el presupuesto de los enchufes, al servicio de los de siempre, un fake, un ximoanuncio más", ha agregado el parlamentario, que ha apuntado que son "los presupuestos del engorde de la administración y recorte de derechos". A su juicio, "no habla de 5 millones de valencianos, sino de 330 enchufados" y es el presupuesto "que necesitan PSPV, Compromís y Podemos para estar juntos en el Consell".

También se ha referido al preacuerdo PSOE-Unidas Podemos en Madrid, un abrazo "que ha costado 150 millones de euros" y que "va a suponer la asfixia política y económica de España, como asfixian estos presupuesto a los valencianos por irreales y ficticios, que van a empujar a un futuro gris e incierto". Asimismo, ha lamentado la "falta de pulso y abandono" en la reivindicación de la financiación y ha advertido de que los 1.325 millones "ni están ni se les espera".

El socialista José Muñoz se ha encargado de la réplica y ha defendido que estos presupuestos "son buenos para las personas, no para aquellos a los que representa el PP", que "solo ayuda a una élite". "Son los presupuestos que necesitan los valencianos que más necesitan presupuestos", ha insistido.

También ha asegurado que no hay de qué preocuparse porque este Consell de coalición "funciona muy bien" y ha indicado sobre las acusaciones de que son unas cuentas ficticias que el PP, "además de lo que se llevó cuando gobernaba, robó 1.800 millones" a los valencianos al decir no a los Presupuestos Generales del Estado para este año que presentó el PSOE.

Ha recordado, así mismo, que el PP llegó en alguna ocasión a aprobar sus presupuestos en diciembre y a ejecutar un recorte apenas una semana después, en el mes de enero, por 1.000 millones de euros cuando Alberto Fabra era presidente. También ha recordado que los 'populares' presupuestaban ingresos del Fondo de Competitividad o el impuesto a la banca que no se materializaron y ha zanjado: "Ustedes están en la postura de cuanto peor, mejor; nosotros, mal que les pese, estamos en la postura de cuanto mejor, mejor".

Además, ha indicado respecto a los altos cargos a los que aludía el PP que representan el 0,12% del capítulo 1 y el 0,18% de las retribuciones, y hay uno por cada 36.000 habitantes mientras que en otras comunidades, como Andalucía, hay uno cada 32.000.

Por su parte, la diputada de Vox Llanos Massó ha justificado su enmienda en que no quieren "participar en esta farsa" al pueblo valenciano que son unos presupuestos hechos "deprisa y corriendo, unos días antes de la campaña, para tapar las diferencias que existen en el seno del gobierno y que casi por 50 millones dinamitan el Botànic".

"Son ficticios e irreales, una quimera en ingresos y despilfarradores en el gasto, las cuentas no salen. Los 1.325 millones nunca llegan ni llegarán, y este ejercicio con mayor motivo porque su amado líder tendrá que pagar a los partidos independentistas catalanes su estancia en el resort de la Moncloa", ha indicado, por lo que "tropezar dos veces con la misma piedra es de torpes, pero cuatro parece excesivo". A su juicio, las cuentas son "un castillo de naipes" y por ello no iba a agotar su tiempo de intervención "para no dar valor a este engaño".

De hecho, posteriormente ha anunciado que han elaborado enmiendas parciales pero no las presentarán para no formar parte de esta "farsa" y las convertirán en iniciativas parlamentarias para "de verdad conseguir algo para los valencianos".

En este caso le ha dado la réplica Naiara Davó (UP), que ha defendido que son unas cuentas "reales" que suponen "un aumento del gasto social, un paso adelante, consolidan la defensa de la gente y sirven para seguir avanzando". "Su enmienda no se basa en hechos, sino en prejuicios ideológicos", ha advertido, lamentando que "insulten" los valencianos al defender un cambio de modelo "del subsidio a la productividad".

También ha cuestionado la coherencia de Vox al querer eliminar las autonomías, que "dedican el 80% del presupuesto a gasto social" pero defiende las diputaciones, "que el 80% va a personal".

"Hay gente que piensa que sus sueños son realidad, usted piensa que son reales, igual está soñando", ha respondido Massó, que ha agregado que la diputada de Podem, "como buena comunista "prefiere una ciudadanía subsidiada "en vez de la libertad que supone un medio de trabajo". El punto más intenso del debate se ha producido cuando el socialista José Muñoz ha replicado asegurando que su partido será "el dique de contención" de la extrema derecha y la diputada le ha contestado que ellos lo serán respecto al "comunismo bolivariano".

La última enmienda debatida ha sido la de Cs, cuya diputada Ruth Merino ha señalado que los presupuestos son "irresponsables, imprudentes e inverosímiles" y si se hubieran hecho en una empresa privada el encargado de hacerlos habría sido "despedido de forma fulminante".

"La infrafinanciación no da carta blanca para gastar más de lo que uno tiene, lo que están haciendo es hipotecar el futuro de todos", ha dicho, criticando la "irrealidad" de los ingresos, que llevará a "nuevos recortes". También ha apuntado que no llegarán los 1.325 millones y no confía en que se produzca la reforma de la financiación con un gobierno "chantajeado por los independentistas".

En su réplica, Aitana Mas (Compromís) ha criticado los argumentos de Cs para rechazar las cuentas y sobre su alerta sobre la deuda ha indicado que "proviene en gran medida" del "incumplimiento" estatal. Además, ha señalado que si equiparar el gasto social a la media nacional es una irresponsabilidad, entonces son irresponsables.