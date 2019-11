Mendoza cree que el pacto entre PSOE y Podemos para formar un gobierno "bolivariano" puede llevar a España "a la ruina"

Mendoza ha hecho estas declaraciones en el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019-20 de la UCAM, que ha contado con la presencia del cardenal Aquilino Bocos, así como el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, entre otras autoridades.

"Nos puede esperar la ruina del país en manos de un gobierno bolivariano", según Mendoza, quien ha señalado que le "asusta" el nuevo Ejecutivo. Así, ha arremetido contra el hecho de que "un gran partido" como el PSOE, que ha sido "uno de los pilares de la política de España, pacte con un partido secesionista como Podemos, que apoya la autodeterminación de Cataluña".

De hecho, ha mostrado su "preocupación" por las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, quien aseguró este jueves que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza" que emana del artículo 27 de la Constitución.

Para Mendoza, se trata de una "mala interpretación" que se ha hecho del artículo que regula el derecho de los padres a la educación de los hijos. "Hasta aquí podíamos llegar ya, esto no se puede permitir en España, es de una gravedad enorme", según el presidente de la UCAM, quien cree que el pacto entre PSOE y Podemos "puede llevar a España a la ruina".

Por tanto, espera que el pacto "no prospere" y que "el mayor número de creyentes en España recen" para que no salga adelante esta unión. "Como católico y como universidad católica, estamos en contra de este pacto", ha aseverado Mendoza.

En este sentido, se pregunta por qué el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha pactado antes con Podemos. A su juicio, no lo ha hecho porque "no lo hubieran votado ni la mitad de los que lo han hecho". Cree que Sánchez ha "jugado" con sus votantes, los ha "engañado" y, cuando ha sido elegido, "ha pactado con Podemos, que es un partido antisistema y anticatólico".

ESPERA QUE EL PP "RECUPERE SUS VALORES"

Al ser preguntado por el hecho de que Vox haya obtenido más apoyo que ningún otro partido en la Región en las últimas elecciones generales, Mendoza cree que la gente "quiere un partido que respalde y apoye sus sentimientos, su forma de pensar, como los católicos, que defendemos la vida, a las familias y los valores".

"Necesitamos partidos que también apoyen esto", según Mendoza, quien ha recordado que él "siempre" ha estado apoyando al PP, y espera que el Partido Popular "recupere estos valores, porque necesitamos que sean recuperados en todos los ámbitos de la educación".

Al ser preguntado a este respecto, el también presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha defendido que los valores que siempre ha conocido del PP "siguen intactos". De hecho, ha señalado que el Partido Popular que él representa es "moderado, centrado en las personas y que, sobre todo, cree en la libertad para que cada uno decida lo que hacer con su vida".

"El PP cree en la autonomía y el protagonismo del individuo frente al Estado", según López Miras, quien se ha mostrado "en contra de las prohibiciones".

En este sentido, López Miras ha considerado que "aquellos que creemos en la libertad, sobre todo en el ámbito educativo, tenemos que estar más unidos que nunca", después de que este jueves se produjera "un ataque deliberado y directo del Gobierno de España hacia la libertad".

Ha destacado que el Gobierno de la Región "cree firmemente en la libertad y va a garantizar siempre la libertad de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos". Así, ha asegurado que "ningún Gobierno de España va a decidir en la Región de Murcia a qué colegio, instituto o universidad tienen que llevar los padres a sus hijos".

Al ser preguntado por la relación que mantiene con López Miras, Mendoza ha reconocido que se conocen "muchos años" y, de hecho, el presidente de la Comunidad "estudió muchos años" en la UCAM, donde se ha formado como jurista y conoce la institución "perfectamente".

"Para nosotros es una alegría que él venga, que nos acompañe y también le pedimos que, como presidente del Gobierno regional, nos ayude a ir superando las dificultades que tienen todas las instituciones en la vida", según Mendoza, quien confía en el "buen hacer" del presidente de la Comunidad y que se puedan solucionar los "problemas pendientes".

Mendoza ha considerado "muy importante" la presencia de los mandatarios de la Comunidad en la UCAM, institución que a su juicio "presta un servicio importante a la Región y la fortalece en todos los ámbitos, de forma especial en el ámbito universitario".

"TODAVÍA ESTAMOS EN TRANSICIÓN"

Al ser preguntado por la situación política, Bocos ha recordado que él ha vivido "toda la transición" y cree que "todavía estamos en transición y queda mucho por recorrer". A su juicio, "en estos momentos tenemos que guardar mucha serenidad", y ha emplazado a que haya respeto por parte de todos, que logremos ser auténticamente libres, sin imponer a nadie cosas que no se pueden imponer".

Asimismo, ha pedido que todos contribuyan "al bienestar del pueblo" porque "lo que está en juego no es un partido u otro, sino el bienestar de la gente". Así, ha valorado que "hay algunos extremismos que son sarampiones fuertes que se curan".

También han acudido al acto el diputado nacional de Vox, Joaquín Robles, quien ha lanzado un mensaje de apoyo a la UCAM, sobre todo "en momentos de incertidumbre, después de las recientes declaraciones de la señora ministra sobre que no es constitucional elegir el tipo e educación que quieres para tus hijos".

"Parece que es un acto también de resistencia ante esta deriva que pretende atacar a las instituciones privadas", según Robles, quien cree que la labor que hace la UCAM "es fundamental, se ha consolidado y esperamos que pueda seguir muchos años".

ANUNCIA QUE SE LLEVARÁ EL DOMICILIO SOCIAL A MADRID

En cuanto a los retos de la UCAM, Mendoza ha manifestado el "seguir dando una enseñanza de calidad, seguir fortaleciendo la investigación y la internacionalización, ya que este año tenemos 4.666 alumnos internacionales".

El presidente de la UCAM se ha mostrado a la expectativa de que la situación mejore para ampliar, "con la ayuda del presidente de la Comunidad", las instalaciones de la Universidad y los colegios mayores, "porque tenemos oferta para más de mil alumnos anuales que pueden venir de China".

Por otro lado, ha confirmado que tiene intención de sacar el domicilio social y fiscal fuera de la Región, porque "no puede ser que la Agencia Tributaria, por las donaciones que hemos hecho en los últimos 4 años, tengamos que pagar varios millones de euros".

Y es que ha recordado que las donaciones siempre "han desgravado", y advierte que la Fundación de la UCAM "ayuda a cerca de 200 asociaciones, de enfermos de cáncer o de Alzheimer, por ejemplo, que necesitan ayudas". Por tanto, ha criticado que les hagan pagar varios millones de euros por las donaciones efectuadas en los últimos 4 años al considerarse un gasto.

"Aunque no me gustaría, me veo obligado a llevarme en unos días el domicilio social de la UCAM a Madrid, lamentablemente, porque es una pérdida de más de 70 millones de euros para la Región", según Mendoza, quien ha arremetido contra el "castigo" al que les somete la Agencia Tributaria y ha criticado que es una "injusticia que no tiene nombre".