Así desarrolla Mercadona sus perfumes para esta Navidad

Con motivo de la campaña navideña, la cadena de supermercados Mercadona ha lanzado una colección exclusiva de perfumes para la que ha contado con grandes perfumistas y diseñadores.

La compañía ha desgranado en un comunicado los pasos que han seguido para desarrollar esta colección. El primer paso ha sido reunir en el Centro de Coinnovación de Perfumería a un grupo seleccionado de clientes para testar los gustos de los consumidores.

En una segunda fase, la cadena ha contactado con expertos perfumistas para la elaboración de sus exclusivas creaciones. "Se han llevado a cabo muchas modificaciones, muchas reuniones, pero el resultado final gustó tanto a nuestros equipos creativos como a Mercadona. Fue un proceso muy armonioso; elaboramos siempre creaciones realmente buenas en colaboración con el cliente", ha asegurado el perfumista Ilias Ermenidis, autor de la fragancia de Mercadona My Soul for him.

Un grupo de químicos, evaluadores y perfumistas ha formado parte de todo este proceso de desarrollo, que unido a una última etapa de diseño ha dado como resultado una exclusiva creación para Navidad.