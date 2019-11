'El Jovencito Frankenstein' de Víctor Ullate llenará el Teatro Calderón de Valladolid de música, baile y comedia

El "brillante" musical lleva al teatro vallisoletano seis únicas funciones tras su "éxito arrollador" en su paso por distintas ciudades y su estreno en Madrid, del que se cumple ya un año, según ha indicado la representante de LetsGo, Celia Villarino, en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación del espectáculo.

Con libreto del cineasta Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical es "fiel" a la "delirante" película homónima que Mel Brooks dirigió en 1974 y garantiza 135 minutos de "risas y "diversión" que "no dejarán indiferente a nadie", como ha señalado Villarino, quien también ha destacado la "envergadura" del espectáculo que subirá LetsGo al escenario del Calderón.

En concreto, la función cuenta con más de 1.000 metros de tela para la producción del vestuario y con 14 telones para las diferentes localizaciones, se cantan y bailan más de 23 temas y se realizan más de 250 cambios de vestuario.

En esta parodia musical se narra la historia del nieto del fallecido Victor von Frankenstein, de Mary Shelley, quien "reniega" de su apellido e intenta huir del rastro hasta que para no perder su patrimonio se ve obligado a viajar a Transilvania (Rumanía) para resolver "problemas" de la familia.

Así, el jovencito se empieza a meter en la historia de su abuelo, como ha explicado Víctor Ullate, que interpreta al doctor, quien ha también ha incidido en que se trata de un musical que apuesta por la parodia y hace que la gente "se lo pase pipa".

Ullate ha afirmado que es un "lujo" interpretar a su personaje, ha subrayado que la producción de este espectáculo ha sido "muy complicada" y que no se habría conseguido sin la dirección artística de Esteve Ferrer, quien inculcó al equipo la importancia de "mantener el ritmo" para triunfar con la comedia.

En la presentación de esta producción también ha estado presente el actor y bailarín Adrián Quiles, quien ejerce de suplente de Albert Gràcia en el papel del monstruo, que ha destacado la "apuesta" de LetsGo por productos como este, "completamente diferentes" a los que se acostumbra.

Asimismo, ha precisado que su personaje carga con una "dificultad añadida", pues tiene que expresarse mediante gruñidos durante toda la obra y requiere de 45 minutos de caracterización previos a cada función.

Junto a Ullate, Gràcia y Quiles, el reparto está compuesto por Marta Ribera, quien da vida a Elizabeth Benning, la "escandalosa" prometida del doctor; Jordi Vidal, que interpreta el personaje de Igor; Anna Herebia, en el papel de Inga, la "exuberante" asistente de Frederick Frankenstein, y Teresa Vallicrosa, en el papel de Frau Blücher, la "austera" ama de llaves amante del abuelo Frankenstein.

Así, el show está compuesto por melodías "memorables" como 'The Transylvania Mania', 'He Was My Boyfriend' y el mítico 'Puttin' On The Ritz' y cargado de coreografías y una escenografía "con mucho color y vida".

De este modo, LetsGo vuelve del 12 al 15 de diciembre al Teatro Calderón, donde ya pasó con The Hole o La Familia Adams, con esta "divertidísima" e "hilarante" comedia musical dirigida a todos los públicos. Las entradas se pueden adquirir en la página web o taquillas del coliseo vallisoletano o en la del espectáculo a partir de 25 euros.