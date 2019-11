El Pleno deja encima de la mesa la modificación del puesto de director del Conservatorio

Éste ha sido uno de los asuntos más importantes del Pleno ordinario del mes de noviembre , a pesar de no haberse tratado, ya que el resto ha salido por unanimidad la cesión de dos inmuebles municipales de la Calle Santa Rita y la Calle Andalucía a la Fundación San Martín, y la cesión del inmueble de la Calle Jovellanos a Cruz Roja. El lío ha llegado con el voto en contra de Vox en la Declaración Institucional del Manifiesto del Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres.

En cuanto al asunto del Conservatorio Julián Orbón, el gobierno socialista ha decidido aplazar esta aprobación del puesto de director y profesor de música, al constatar que no iba a tener los apoyos necesarios para sacarlo adelante. PP y Vox ya habían mostrado su predisposición a votar en contra, mientras que Ciudadanos iba a abstenerse. Cambia Avilés era el único posible apoyo, pero ayer pidió a los socialistas para alcanzar un acuerdo. De ahí que el asunto haya quedado encima de la mesa.

Desde el mes de junio el Conservatorio está envuelto en una polémica judicial , ya que un juzgado ha dictaminado que el director deberá ser un funcionario de carrera y profesor de música, requisito, que no cumple ninguno de los actuales profesores, salvo el director que tiene plaza en Madrid. Ahora toca espera al Pleno de diciembre, a ver si hay consenso para sacar a adelante la modificación de la plantilla para la creación del Jefe de Servicio y de un profesor de música a media jornada.

El lío ha llegado en el punto de aprobación del Manifiesto del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, donde Vox ha votado en contra. "Desde el momento que el texto obvia la violencia hacia los niños y se dice hasta seis veces violencia machista , apoyando una ley que no ha erradicado las muertes de mujeres, votamos en contra, porque nosotros apostamos por una ley intrafamiliar", ha señalado Arancha Martinez.

"No quería debatir, pero los argumentos de Vox ya empiezan a ser ofensivos", ha contestado Carmen Soberón de Ciudadanos. "Pues a mi me parece muy positivo que se avance contra la violencia machista", ha añadido Tania González, de Cambia Avilés. "Me parece lamentable que con un Manifiesto cada partido utilice este tema para marcar posición política", ha rebatido Esther Llamazares, del PP.

La concejala de Igualdad, Lucía Ron, ha aprovechado el voto en contra de Vox, para recordar datos. "Llevamos este año 51 mujeres asesinadas en España, desde que se contabilizan 1.027 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, y en Avilés hasta el 31 de octubre han sido atendidas 244 mujeres este año, y la Casa de Acogida está completa, y por lo tanto hay que seguir combatiendo la violencia machista".

El debate se cerró con la intervención de la Alcaldesa Mariví Monteserín. "Si se deroga la Ley de Violencia de Género, 244 mujeres aquí en Avilés quedarían desprotegidas en riesgo de ser asesinadas, por lo tanto si se quiere ser patriótico, lo mejor es serlo con este tema , que es una enfermedad en la sociedad española".