Baena (Cs La Rioja): "Inés Arrimadas sería una líder estupenda pero el partido tiene más gente altamente cualificada"

"Somos un partido necesario, un partido de presente y de futuro", ha asegurado Baena en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a concejales y diputados de Ciudadanos en la comunidad riojana, para valorar oficialmente los resultados de las elecciones del pasado domingo, y tras lo que ha sido "una semana dura".

Ciudadanos La Rioja ha perdido en las elecciones del pasado domingo la representación para su diputada María Luisa Alonso, conseguida en abril, en favor del PP, que ha recuperado así el segundo escaño en el Congreso.

Como ha enfatizado el responsable 'naranja', "hay que decirles a los riojanos que Ciudadanos está aquí, que somos un partido de presente y de futuro, y que trabajamos y lo vamos a seguir haciendo durante en la única política útil".

"Hoy más que nunca, somos necesarios, un partido liberal, de centro, reformista y progresista. Han sido días duros, pero seguimos adelante, vamos a trabajar por devolver la confianza a los ciudadanos, por relanzar el partido. Ciudadanos es un partido de presente y de futuro", ha insistido Baena, entre los aplausos de sus compañeros de formación.

Así, ha recordado que "en La Rioja, donde estamos, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, seguimos para poder llevar adelante las reformas que necesita la región", y, como ejemplos, ha puesto la declaración de "prioritario" para el tren, o para que los vuelos desde Logroño a Madrid y Barcelona sean servicio público.

Y, en el caso de los asuntos municipales, ha destacado "el compromiso de llevar el 4G a los pueblos, contra la despoblación", la "protección de nuestros jóvenes ante la ludopatía", la transparencia en las cuentas "o los problemas del día a día, desde el arreglo de aceras hasta la iluminación".

AUTOCRITICA.

No ha entrado a valorar Baena las palabras tanto del vicepresidente andaluz, Juan Marín, hablando de "error" de Rivera al no apoyar a Sánchez en abril, como las del secretario general del partido, José Manuel Villegas, que se mantiene en no apoyar ahora al candidato socialista en una posible investidura.

"En campaña pusimos diez compromisos, y estamos en lo mismo. Si el PSOE mirara hacia el centro, podríamos negociar, y haríamos política útil. Pero no entramos a valorar si hubo o no equivocación en abril. En La Rioja, para formar Gobierno, quisimos hablar con el PSOE y fue el PSOE el que no quiso ni hablar con nosotros. Saquen sus propias conclusiones", ha apuntado.

Respecto a hacer autocrítica tras los resultados del 10N, Pablo Baena ha afirmado que "por supuesto que sí", aunque ha señalado que "estamos en un momento de reflexión, valorando los resultados, para ver qué se ha hecho mal, corregirlo y relanzar el partido".

Así, la próxima semana habrá reuniones con afiliados, cargos y simpatizantes del partido "para sacar ideas" y también está pendiente el Consejo General del partido a nivel nacional "para sacar conclusiones de la razón por la que votantes de Ciudadanos decidieron el pasado domingo quedarse en casa".

Lo que sí ha afirmado es que "hay partido sin Albert Rivera, tenemos a gente altamente cualificada, gente, por ejemplo, como Inés Arrimadas, pero no solo ella, hay muchas más personas que pueden liderar Ciudadanos". "Somos un partido consolidado, que fundó Albert Rivera, pero en el que hay más gente, y vamos a relanzarlo entre todos", ha sentenciado.

En lo personal, Baena ha asegurado que "me ha dado pena" la renuncia de Rivera, por quien ha dicho sentir "un gran cariño, ha hecho un gran trabajo en el partido, además de que, renunciando, ha dado una lección de responsabilidad a todos los políticos españoles, y le estamos agradecidos por ello".

Y sobre posibles futuras renuncias que se sumen a la de Rivera, tanto a nivel nacional como regional, ha insistido de nuevo en que "tenemos abierto un proceso de reflexión para valorar lo sucedido, y se tomarán decisiones".

Unas decisiones entre las que se encuentra, ya más a medio plazo, la elección de un nuevo dirigente "con un proceso en el que seguro que van a presentarse candidatos excepcionales, entre ellos Inés Arrimadas, cómo no".

Por último, ha remachado Pablo Baena en la condición de "progresista" de Ciudadanos, entre otras cosas, "porque nosotros no tenemos acuerdos ni de investidura ni de gobierno con Vox, por mucho que el PSOE lo repita y lo repita". "Estoy contento de que, en La Rioja, Vox no tenga representación en el Parlamento y solamente cuente con un concejal en Calahorra", ha concluido.