El PP de La Rioja "recupera terreno y sale reforzado como referente del centro en nuestra comunidad" tras el 10N

A pesar de que el PP "sale a ganar las elecciones y tenemos vocación de Gobierno", los populares riojanos se encuentran "razonablemente satisfechos" porque "en apenas seis meses hemos incrementado notablemente la confianza de los riojanos en el PP". Así, ha explicado, "hemos pasado de un 26,51 por ciento de votos en las elecciones generales del mes de abril a un 34,28 por ciento en las del pasado domingo. Un 8 por ciento más y a escasos mil votos del PSOE regional".

Diego Bengoa ha informado así de los asuntos abordados en el Comité Ejecutivo Regional que su partido celebró en la tarde de ayer en la sede del PP de La Rioja. El coordinador general ha asegurado, además, que "frente a un PSOE regresivo que mira al pasado, hace oposición a la oposición y no gobierna, el PP trabajará con la vista puesta en mejorar el futuro de todos los riojanos".

"Nuestro programa electoral -ha defendido- será nuestra hoja de ruta para ofrecer alternativas a la política de parálisis del Gobierno del PSOE".

Diego Bengoa ha recordado que, en estas elecciones, el PP ha empatado en número de diputados al Congreso con el PSOE (dos cada uno) y "mejora sus resultados" porque suma uno más con respecto a abril (arrebatándoselo a Cs). También cuenta con un senador más autonómico con respecto a las pasadas elecciones (en este caso en detrimento del PSOE que en abril obtuvo 3 senadores frente a 1 del PP y en noviembre, de nuevo empatan PSOE y PP 2 a 2).

Por ello, "si hay un partido que mejora sensiblemente los resultados es el PP al sumar, en total, dos representantes más en las cortes generales".

Así las cosas, ha defendido, "vamos a gestionar estos resultados con humildad y agradeciendo, sobre todo, a los riojanos que nos han dado su confianza, a los más de 1.100 interventores y apoderados del partido así como a afiliados y simpatizantes que han trabajado muy duro para conseguir estos resultados".

EL PP GANA EN 109 MUNICIPIOS

Además, Bengoa ha explicado que "hemos ganado en 109 municipios y empatado en 5 mientras que el PSOE ganó en 61. El PP ha crecido por encima del cinco por ciento en todos los municipios más poblados en la comunidad con resultados tan reseñables como Calahorra o Nájera donde somos las primera fuerza política".

También se ha detenido en el municipio de Santo Domingo "donde crecemos en el número de votos con respecto al PSOE y lo interpretamos como un respaldo a la moción de censura que interpuso el PP y al trabajo del nuevo Gobierno".

Bengoa ha querido reconocer "el gran resultado obtenido en Lardero, con una diferencia con respecto al PSOE del más del 36 por ciento. También crece el apoyo en todos los municipios y, en el caso de Logroño, hemos ganado casi 5.000 votos con respecto al mes de abril".

"Estos datos quieren decir que, en estos momentos, ni Concha Andreu sería presidenta del Gobierno de La Rioja ni Pablo Hermoso de Mendoza alcalde de Logroño, como en otros tantos municipios" y ha sido crítico con las decisiones de Andreu que "no lleva ni cien días y ya ha presentado un desmesurado número de altos cargos o, próximamente, un hachazo fiscal".

Por su parte, ha continuado, en clave nacional, el PP de La Rioja "es la organización territorial de toda España que más crece y el que más porcentaje de voto tiene con un 34,28 por ciento".

Finalmente, Diego Bengoa ha asegurado que "Pedro Sánchez ha elegido bien rápido y se ha lanzado a los brazos de la izquierda" por lo que "no sé para qué nos ha llevado a otras elecciones. Es una tomadura de pelo". Además, ha indicado, "Pedro Sánchez no ha llamado a Pablo Casado" por lo tanto "no hay nada de que hablar porque son ellos los que no quieren hablar con nosotros".