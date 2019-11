Cuatro empresas gallegas producirán en "dos años o así" al controlador biológico de la avispilla del castaño

Así lo ha dado a conocer el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, en la comisión de agricultura del Parlamento, ante las preguntas del socialista José Manuel Pérez Seco.

Chan ha apuntado que este año la Consellería de Medio Rural espera realizar una suelta de 1.600.000 individuos y que tanto "hasta ahora" como "el año que viene" el 'Torymus' "hay que importarlo vía Italia", puesto que las compañías gallegas autorizadas "no estarán en condición de producir para el año que viene, porque tienen que poner en marcha el tema de capturas y producción".

"Prevemos que en dos años o así estarán en condiciones de producir", ha señalado, a lo que el diputado del PSdeG ha respondido valorándolo como una "buena noticia", que exista esa autorización. Lo "malo", ha apostillado, es "que va a tardar más o menos dos años".

"Pero bueno, vemos que hasta ahora no funcionó y que hay comarcas que están con una producción bastante decaída y que hay cooperativas que el 50% de su recolecta la perdieron", ha advertido Pérez Seco.

De ahí que insista en pedir a la Xunta "que intente erradicar y controlar la avispilla, para que la gente que vive en el rural o intenta asentarse en el rural pueda tener unos ingresos directos o bien complementarios", ya que "son casi 20.000 familias las que sacan algo de ingresos de recolección de la castaña".

Por su parte, el director xeral ha matizado en el turno de cierre que "cuando se habla de erradicar una plaga, es imposible". "La plaga esta, igual que está en Italia y en Francia, se incorpora a la fauna autóctona y a partir de ahí es un tema de dinámica de poblaciones, entre ella y la población de parásitos para tenerla en unos umbrales aceptables", ha expuesto.

PURINES

A continuación, ha sido el parlamentario del BNG Xosé Luis Rivas, 'Mini', el que ha demandado actuaciones a la Xunta para evitar que el sector lácteo tenga que "pagar los platos rotos" en cuanto a la normativa europea sobre emisiones de amoniaco a la atmósfera ocasionadas por los purines procedentes de las explotaciones ganaderas y su aplicación en los suelos.

El director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José Balseiros, ha compartido que el lechero es uno de los ámbitos "más damnificados porque así está previsto en el real decreto" y ha argumentado que al Gobierno gallego no le "queda más remedio que cumplir con las normativas y especialmente con esta condicionalidad".

Al respecto, ha precisado que "no" está "absolutamente convencido de que debe ser así". "No veo porqué tiene que ser un sector el que esté sometido a esa condicionalidad y otros no tanto o no lo estén. Seguramente porque el lácteo tiene la importancia que tiene y el sistema de explotaciones que tiene", ha reflexionado.

En cualquier caso, ha apuntado al nuevo plan de desarrollo rural (PDR) y a medidas para "establecer condiciones favorables y que no sea el único sector que tenga que atenerse a este sistema".

En este sentido, sí se ha mostrado "convencido" de que la Xunta "va a dar una solución definitiva a este tema de gestión de los purines, independientemente de la normativa europea, que no tendrá más remedio el ministerio que hacer cumplir".

Así, por una parte ha apuntado a la entrada en vigor de la ley de residuos ganaderos de Galicia y, por otra, a la "próxima ley de puesta en valor de la tierra agraria". "En la medida en que seamos capaces de generar una mayor superficie, más base territorial, estaremos contaminando menos el aire y los suelos y evitando la transmisión de esa posible contaminación a los acuíferos", ha concluido.

PESTE PORCINA

Por otra problemática, la de la peste porcina, ha preguntado el diputado del grupo mixto Davide Rodríguez, quien ha aclarado que no quiere "ser alarmista" pero ha cuestionado por protocolos para detectar su presencia en la comunidad, así como por medidas y programas para su prevención y detección.

Sobre este extremo, Balseiros ha indicado que la Xunta está "preparada" aunque ha admitido no saber "si se está preparado siempre para lo que pueda venir".

Galicia, ha dicho, "igual que otras comunidades autónomas, tiene que hacer lo que está previsto en el plan nacional, puesto en funcionamiento por el ministerio bajo las directrices y supervisión de la Comisión Europea".

En este escenario, ha recordado que cuando se detectó un caso de jabalí con peste en Bélgica las medidas "se incrementaron notablemente y con toda certidumbre" ha subrayado que "Galicia fue pionera en poner en práctica medidas más allá de las previstas en ese plan nacional", al entender "que es un sector trascendental" en territorio gallego.

Por su parte, Rodríguez se ha alegado "de que haya medidas" y el director xeral ha cerrado su intervención citando publicaciones y material divulgativo editado para hacer frente a este asunto.