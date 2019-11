Puig defiende que "una cosa es la libertad religiosa, y otra es la elección directa de los centros educativos"

Así se ha manifestado el jefe del ejecutivo valenciano en una atención a medios en una mesa de Cruz Roja por el Día de la Banderita al ser preguntado sobre las palabras de la Ministra de Educación, Isabel Celáa, de este jueves, que aseguraba que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza" que emana del artículo 27 de la Constitución.

Para el president, la elección directa de los centros educativos está "condicionada, entre otras cosas a la propia realidad del municipio". "Hay muchos en que no hay opción, y por tanto, ¿eso quiere decir que no hay libertad? No, claro que hay libertad", ha agregado.

"Nosotros estamos en el espacio del acuerdo, que es el que tenemos que trabajar. Hay una escuela concertada que existe, y una pública que queremos dignificar mucho más de lo que está y que es fundamental para un estado como el nuestro", ha agregado.