Cs pide al PRC que reconsidere su apoyo al Gobierno "Sachezstein" de PSOE y Unidas Podemos

En rueda de prensa, el líder de Cs "espera y desea" que también que a Sánchez "le dé un ataque de lucidez y sensatez" y "rectifique" su "plan" para gobernar España "con comunistas" e "independentistas" porque -ha dicho- "aún se está a tiempo". "Seguramente, estoy pidiendo demasiado", ha añadido.

Y es que, a su juicio, el Gobierno de España y su futuro "no puede depender" de "comunistas" que, según ha mantenido, "han declarado tantas y tantas veces que quieren acabar con el consenso del 78", que afirman que en el país hay "presos políticos", "que apoyan referéndums" de autodeterminación y que hicieron "giras por las herriko tabernas" y cuyas políticas económicas van a terminar "con un auténtico desastre nacional".

Y, en su opinión, el Gobierno "tampoco puede depender" de independentistas que, "por activa y por pasiva", dicen que "quieren romper España". "Lo dicen y lo llevan a cabo", ha advertido.

Por todo ello, espera que Sánchez "rectifique" y llame al PP, a Cs "para llegar a un acuerdo entre constitucionalistas", no solo de cara a la investidura, sino también para "la gobernabilidad" del país y "no dejar en manos de comunistas e independentistas la llave del futuro de todos los españoles" y se puedan llevar a cabo las "reformas" para hacer frente a los "desafíos" que van a tener que enfrentar.

Álvarez ha defendido que el futuro de Cantabria está "ligado indisolublemente" al de España y, por tanto, ha manifestado que a la comunidad "no le puede ir bien si a España le va mal".

Por todo ello, ha reclamado al PRC -con un diputado en el Congreso- que reconsidere su apoyo a este Gobierno.

El líder de Cs en Cantabria ha realizado esta petición un día antes de que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, se reúne con la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, para negociar su posible apoyo a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.

El encuentro inicialmente estaba previsto para esta tarde en Asturias pero se ha retrasado por un imprevisto en la agenda de la portavoz socialista y tendrá lugar este sábado, 16 de noviembre, a las 11.00 horas en la sede del PSOE en Oviedo.

Ya el PRC avanzó, tras conocerse el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que apoyaría a ese Gobierno de coalición si éste garantizaba el pago de las deudas pendientes con Cantabria y la agilización de las obras de infraestructura reiteradamente comprometidas en la comunidad y recogidas en el acuerdo suscrito con la Dirección socialista el pasado 13 de junio -algo que, según Revilla, ya le garantizó el mismo lunes por la tarde Pedro Sánchez a través de un SMS- y también siempre que el futuro bipartito no lleve a cabo pacto alguno con los independentistas catalanes o vascos.

Para Álvarez, Revilla "no puede predicar su españolidad" y su "patriotismo" si acaba votando "con la izquierda radical catalana", con los "comunistas" y con Bildu.

El líder de Cs ha advertido al líder regionalista que ahora lo que está en juego es España, no el tren de alta velocidad, la deuda de Valdecilla o el polígono de La Pasiega. "Ahora se trata de España. De poco va a servir que exista un tren que nos pueda llevar a Madrid en menos de tres horas si la economía se derrumba y no hay gente que pueda pagar ese billete o no hay país por el que viajar", ha aseverado Álvarez.

Respecto a la postura de su partido de cara a la investidura de Sánchez, Álvarez ha descartado la abstención de Cs -con diez diputados en el Congreso- y ha asegurado que su partido "votará no" a ese Gobierno de PSOE-Unidas Podemos. "El PSOE tiene que volver al constitucionalismo", ha insistido.

Álvarez ha afirmado que los acontecimientos tras las elecciones del 10 de noviembre han dejado "a las claras" que el ya exlíder de Cs, Albert Rivera, "tenía razón" y que Sánchez ya tenía "un plan" antes de la celebración de la repetición electoral.

En su opinión, el líder de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones solo estaba a la espera de saber el 10N con cuántos escaños contaría su partido para ejecutarlo y saber así qué apoyos iba a necesitar, si solo a Unidas Podemos o también a los independentistas.

Así, ha afeado a Sánchez que dijera antes de las elecciones que sería incapaz de conciliar el sueño compartiendo Gobierno con Unidas Podemos y ahora haya decidido "acostarse con Pablo Iglesias en el colchón de La Moncloa".