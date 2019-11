Limpieza de Málaga, nombre de la empresa municipal que sustituirá a Limasa

Este viernes la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto tres nuevas ordenanzas que den soporte y se adapten al nuevo modelo de gestión y prestación de los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de los residuos sólidos, que se espera poner en marcha a principios de 2020.

Los proyectos de ordenanza aprobados son el reglamento regulador del servicio limpieza, la prestación patrimonial por la de recogida de residuos sólidos y la prestación patrimonial por el tratamiento de residuos sólidos. Estos tres proyectos de ordenanzas seguirán sus procedimientos de exposición pública y posterior aprobación definitiva.

La aprobación de la ordenanza reguladora de limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos conlleva la derogación de la anterior de mayo de 2009, así como la modificación de la ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana.

El objetivo principal de esta ordenanza es regular las actividades relativas a la limpieza de vías y espacios públicos y a la gestión integral de los residuos urbanos del municipio fomentando y regulando hábitos, actividades y conductas que contribuyan a optimizar los objetivos de sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento de Málaga para la ciudad y para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y visitantes.

La modificación de la ordenanza regula en el ámbito jurídico los servicios de limpieza viaria, recogida y gestión de los residuos, adaptándolos a lo previsto en las nuevas normas, y adecuándolo a la nueva realidad social, legislativa y medioambiental. Su finalidad es la de atender, en todo lo posible, las demandas sociales, y mejorar la calidad de vida, han agregado.

De igual modo, la modificación del artículo 19.1 de la actual Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga y su incorporación a esta otra ordenanza, por lo que las personas propietarias de animales domésticos, estarán obligadas a portar un envase con líquido jabonoso o limpiador para verter sobre la orina que el animal pueda depositar en vías y espacios públicos de la ciudad, evitando la concentración de olores.

Por otra parte se han aprobado sendos proyectos de ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, en un caso, por los servicios y actividades relacionadas con la recogida de residuos sólidos urbanos generados por la realización de actividades económicas que lleve a cabo Limpieza de Málaga, S.A.M., y en el otro caso, por los servicios de tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos, así como otros servicios específicos y extraordinarios de eliminación de residuos.

Estas nuevas ordenanzas transformarán las actuales ordenanzas fiscales que regulan las actividades afectadas -tasa por la recogida de basura de actividades económicas y tasa por la prestación de los servicios de tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos, así como otros servicios específicos de limpieza, recogida o transferencia y eliminación de residuos- que pasarán a ser prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, recogido así de forma expresa en la Ley 9/2017.

Al establecerse que este servicio sea prestado por una sociedad municipal de capital totalmente público local, la regulación de estos ingresos en la nueva figura debe hacerse a través de ordenanza administrativa o reglamento, y no mediante ordenanza fiscal, según se establece en el artículo 30 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

TABACALERA Y MERCADO DE SALAMANCA

La junta de gobierno local ha dado el visto bueno también al expediente de contratación del servicio de vigilancia del Complejo Municipal de Tabacalera, por un importe de 1.278.193,23 euros, IVA incluido. Una vez que se licite este contrato tendrá tres años de duración y uno de prórroga. Supone un incremento en el precio de licitación respecto a la adjudicación anterior y contempla las subidas por los convenios colectivos del sector.

Asímismo se ha aprobado la modificación del contrato de las obras para la rehabilitación del Mercado de Salamanca. Esta modificación supone un incremento del importe de la adjudicación de 251.048,55 euros y encomendar su ejecución al adjudicatario de dicho contrato Alberto Dominguez Blanco Restauración Monumentos S.A.

Con ello se levanta la suspensión temporal de estas obras -motivada por los problemas de cimentación, de la estructura metálica vertical, en la red de saneamiento y en las instalaciones de del suministro de agua y electricidad detectados durante la ejecución de las actuaciones- y se amplía el plazo de ejecución por un periodo de 10 meses a contar desde el reinicio de las obras.

URBANISMO

Por otro lado, se ha acordado admitir a trámite el proyecto de actuación, de iniciativa privada promovido por Netobril SA, que tiene por objeto la implantación de la actividad puntual de hostelería mediante catering en su modalidad de celebración de eventos, principalmente al aire libre, en el Cortijo Somerilla, una nave y las zonas de jardín y arbolado ubicados en torno a los mismos, situado en el distrito de Campanillas.

La parcela tiene una superficie de 44.260 metros cuadrados, siendo la propuesta para la actividad mencionada de 9.375 metros cuadrados. El suelo está categorizado por el plan dentro del suelo no urbanizable, dentro de la zona de protección territorial Montes de Málaga, Suelo Agrícola. Conforme a la normativa las actuaciones de interés general pueden tener como objeto actividades recreativas, ocio y esparcimiento.

Según la documentación, no se pretende realizar edificación alguna dentro de la parcela y no se proyecta instalación permanente; la utilización puntual de la finca para celebración de eventos "no alterará el aprovechamiento agrícola de los terrenos, actividad productiva fundamental y que predomina en superficie".

El uso planteado mejorará, según dicha documentación, la imagen y vegetación de la parcela, lo que redunda en una mejora de la integración con el entorno y de la calidad ambiental de la finca. Asimismo se indica que no se eliminará ninguna especie arbórea.

OTROS ASUNTOS

Por último, se ha aprobado dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional las actividades programadas para la celebración de la Navidad 2019, que incluye espectáculos al aire libre en distintos puntos de la ciudad; música en la calle; cartero real, concierto inaugural del alumbrado navideño, vieomaping, mercadillos navideños, así como las cabalgatas de reyes, entro otras actividades. Las actividades incluidas en esta dispensa se sucederán entre el 18 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020.

Igual se ha dispenaso con caracter excepocional los diversos pasacalles, 'flash mob' y la actuación de la Banda Sinfónica Provincial en distintas zonas de la ciudad con motivo de la inauguración del Teatro del Soho Caixabank, en horario de 18.00 a 21.30 horas este viernes.