Dimite el presidente de NNGG Guadalajara alegando poca confianza del PP en los jóvenes: "El partido necesita un cambio"

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha afirmado que, a su juicio, el partido que preside Ana Guarinos en la provincia necesita un cambio, sobre todo tras las derrotas en los resultados electorales, y aunque no sabe si dicha renovación conllevaría un crecimiento, no duda en que es necesaria.

"Quiero mojarme. No sé si en un futuro conseguiríamos unos mejores resultados pero creo que hace falta un cambio", ha señalado Sánchez, quien pese a presentar su dimisión al frente de la formación juvenil, no tiene intención hacerlo como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marchamalo.

Ha asegurado que desde el círculo más cercano se les "ha frenado" a la hora de poder pronunciarse públicamente hablar sobre cuestiones tan importantes y que afectan a los jóvenes como el campus de Guadalajara o el Servicio de Cercanías, entre otras, y ello pese a formar parte del comité de dirección como miembro nato, ha dicho.

DESISTE DE UNA TAREA "COMPLEJA"

Unas declaraciones realizadas a raíz de que en las redes sociales haya hecho pública su decisión de abandonar la presidencia de la organzación juvenil después de diecinueve meses al frente, intentado trabajar para regenerar la política provincial y sin conseguirlo, por lo que ha decidido "desistir" en la tarea "compleja", apunta.

"Durante este tiempo me he dado cuenta que es más fácil que ocurra lo inverso, que el formato político te cambie a ti, algo que no iba a consentir nunca", ha añadido en las redes.

El ya expresidente agradece a todas las personas que han luchado con él para que su objetivo "llegara buen puerto" y siente los "palos en las ruedas" que han sufrido en este camino.

En el comunicado que ha remitido al partido, Sánchez ha subrayado que ha perdido la ilusión a lo largo de los últimos meses, algo que viene motivado porque, a su juicio, el partido, tanto a nivel provincial como regional, "ha tomado directrices contradictorias a su discurso" y no ha apoyado a los jóvenes de la organización en momentos "cruciales".

En mismo, el joven ha lamentado que durante el tiempo que ha estado en esta responsabilidad hayan tenido voz pero no voto en la toma de decisiones cuando cree que ha habido cuestiones importantes en las que le hubiera gustado poder, ha precisado a Europa Press.

Por último, se despide en la misiva animando a todos los jóvenes del PP a que no se limiten a ser meros espectadores sino que "den un paso al frente para regenerar la política actual", concluye.