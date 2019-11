El Gobierno de Navarra aprueba la deflactación de la tarifa y la deducción del IRPF a las madres

Junto con ello, el Ejecutivo ha aprobado otros dos proyectos de ley, uno por el que aprueban las deducciones fiscales a quienes percibieran prestaciones por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018, y otro por el que se declara la exención de los bienes afectos a actividades empresariales.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, que ha comparecido en rueda de prensa para presentar estos proyectos junto con el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha destacado que ahora estos proyectos iniciarán su tramitación en el Parlamento de Navarra y ha señalado que "son proyectos que emanan del Gobierno y que están sometidos a cualquier adición, enmienda o consideración que pueda surgir". "Son proyectos que conocen los socios y yo afronto su aprobación con total optimismo para sacarlos adelante", ha señalado.

Javier Remírez ha afirmado que el Gobierno trabajará para que los proyectos tengan "el mayor consenso dentro del ámbito parlamentario, sin ningún tipo de excepción, lo que nos interesa es el contenido y la coherencia con el espíritu del acuerdo programático de este Gobierno desde un punto de vista de progresividad, de competitividad y de justicia social". "Estamos abiertos al diálogo constante, entre los propios socios de Gobierno, por supuesto, como con el resto de fuerzas presentes en el arco parlamentario", ha señalado.

El portavoz del Gobierno ha asegurado que, en aquello que sea coherente con el acuerdo programático, los socios del Ejecutivo "por supuesto" que estarán unidos, y en aquello en lo que no hay acuerdo, "por supuesto el margen de maniobra de los socios es amplio". "No obstante, siempre la voluntad del Gobierno es la búsqueda del mayor consenso posible. Es una cuestión a la que tenemos que acostumbrarnos sin ningún tipo de dramatismo, lo estamos viendo a todos los niveles autonómicos y en las entidades locales", ha señalado, para afirmar que "por parte de los socios no va a haber ningún tipo de problema" en relación a estas modificaciones fiscales.

El coste estimado de la deflactación de la tarifa del IRPF es de unos 5 millones de euros, la deducción de prestaciones por maternidad tendría un coste de 29 millones, y la modificación en los bienes a actividades empresariales está cifrada en 5 millones.

LOS PROYECTOS

En el caso del proyecto de ley foral de Medidas Tributarias para 2020, el principal objetivo del proyecto de ley es actualizar la normativa "a los nuevos escenarios que han ido surgiendo y resolver cuestiones de índole interpretativa".

Una gran parte de las novedades que registra el proyecto es de carácter técnico, aunque también son reseñables algunos cambios. Por ejemplo, en materia de IRPF, el Gobierno de Navarra plantea una deflactación de la tarifa del IRPF aplicable a la base liquidable general. Sería así con efectos desde 1 de enero de 2020.

Elma Saiz ha explicado que con esta medida "se trata de evitar que el aumento de la renta que tiene su origen en la inflación y que, por tanto, no supone un aumento del poder adquisitivo, se traduzca en un aumento de la tributación del contribuyente".

Además, destaca la medida que contempla que las obras de rehabilitación protegida quedarían exentas, sin tope de renta; sea cual sea el pagador y sin diferencia si los particulares son particulares o comunidades de vecinos.

También en este apartado de IRPF, hay otras cuestiones contempladas en el proyecto de ley como los cambios propuestos en la deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Ante las dudas suscitadas en relación con los límites de esta deducción, se trata de aclarar que el límite de la base de deducción opera por vehículo, no por sujeto pasivo.

Además, según ha explicado la consejera, "tras observarse cierta picaresca en la utilización de la deducción, sobre todo en el ámbito de las bicicletas eléctricas ya que se estaba aprovechando la deducción para hacer negocio", se limita el número de vehículos por los que se puede aplicar la deducción y se establece un plazo de 4 años para poder volver a deducir por el mismo tipo de vehículo, salvo en los supuestos de pérdida del mismo (robo o siniestro total).

En cuanto a las propuestas de modificación de la ley foral de Impuesto sobre Sociedades, se tiene en cuenta la regulación de la deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio. Sería así con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020.

Se establece que no se podrá aplicar la deducción cuando el contrato de patrocinio publicite el juego, las apuestas o los operadores de juego. Para interpretar estos conceptos se acudirá a lo establecido en la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego. El objetivo es no incentivar fiscalmente este tipo de publicidad que incita al juego y a las apuestas.

Además, el proyecto de ley recoge la introducción de beneficios fiscales a las unidades empresariales de I+D+i.

Por otro lado, dentro de las cuestiones relacionadas con la ley foral General Tributaria se recogen modificaciones para las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones que se presenten a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

Por último, también dentro de lo relativo a la Ley Foral General Tributaria, el proyecto de ley regula los supuestos en que es posible la cesión de datos tributarios a terceros. Por ejemplo, se elimina la referencia al Departamento competente en materia tributaria, para ampliar la posibilidad de ceder datos a la Cámara de Comptos en el ejercicio de todas las funciones de fiscalización que tenga encomendadas.

IRPF DE LAS MADRES

En cuanto al proyecto de ley foral de modificación de IRPF por el cual se contemplan deducciones fiscales a quienes percibieran prestaciones por maternidad y paternidad, se ha introducido una deducción, aplicable únicamente en el año 2020, por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018.

La deducción se aplica sobre la cuota diferencial del impuesto. Esto significa que puede ser íntegramente devuelta al sujeto pasivo en los casos en que la cuota diferencial del IRPF correspondiente a 2020 sea cero o negativa, y se determina también del mismo modo, con la única salvedad de que se aplica sobre prestaciones de maternidad o paternidad percibidas entre 2015 y 2018.

La deducción será el resultado de aplicar el porcentaje del 25 por ciento sobre las prestaciones percibidas por los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros. Dicho porcentaje se va reduciendo a medida que aumenten las rentas del sujeto pasivo hasta llegar a cero para rentas superiores a 105.000 euros.

Por último, el Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley foral de modificación del Impuesto Sobre el Patrimonio. Se trata de una medida que busca corregir la "desventaja" de los contribuyentes navarros frente a los de régimen común o los de País Vasco en lo relativo a los bienes y/o derechos afectos a actividades económicas, así como a la participación en entidades que cumplan determinados requisitos.

La modificación tiene, por tanto, como objetivo equiparar la normativa navarra a lo establecido en las normativas forales del País Vasco, así como en la del Estado, es decir, se elimina la deducción parcial existente para dichos bienes, derechos y participaciones, y se declara su exención.