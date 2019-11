Risto Mejide ficha a Juan Carlos Girauta para 'Todo es Mentira' días después de que el político dimitiera de Ciudadanos

El presentador Risto Mejide anunciaba en su programa de Cuatro, Todo es Mentira, que a partir del lunes 18 de noviembre tendrán un nuevo tertuliano. "Tenemos nuevo colaborador. Y diréis, ¿por qué lo anuncias así? Pues porque no es cualquier colaborador", decía con misterio el presentador, hasta que revelaba: "Este lunes se estrena en Todo es Mentira… ¡Juan Carlos Girauta!".

"Esto de que haya sido político en activo y que lo haya dejado tiene que tener alguna ventaja también para nosotros", ironizaba Mejide, ante los comentarios jocosos de sus colaboradores, como Miguel Lago, que exclamaba: "¡A la semana ya ha encontrado curro!".

Girauta fue diputado por Ciudadanos hasta que hace apenas unos días anunció su dimisión y su renuncia a la vida política, poco después de que lo hiciera Albert Rivera.

"Estamos encantados de recibirle porque seguro que sus análisis van a tener mucha enjundia", decía Mejide, que preguntaba la opinión de dos de sus ya tertulianas, como Cristina Fallarás, de Podemos: “A mí Girauta me da mucha vidilla, es de las pocas personas cultas que he oído hablar en política con cierta ironía y apelaciones a la cordura. No coincidimos en nada", decía.

Por su parte, la abogada Montse Suárez aseguraba que le "encanta este hombre" …otra cosa es que su camino o su mano derecha la eligiera mal”. “Me sorprende que le hayáis conseguido porque no le gustan nada los focos”, aseguraba. "A ver cuánto nos dura", bromeaba Risto.

Ese mismo día Girauta ya había tenido una oferta como colaborador de Ana Rosa Quintana (Telecinco) que en directo y durante una conexión con el exdiputado le decía "me gustaría tenerlo por aquí", a lo que Girauta respondía: "Será un placer, allí estaré".