La desfilada solidària per a adoptar gossos de A.U.P.A i Fundació Bioparc se celebrarà el 15 de desembre

Les dos entitats aprofiten per a fer una crida per a no regalar animals com si foren objectes que, passats els primers moments d'il·lusió, acaben sent un problema resolt, en alguns casos, amb el cruel abandó de l'animal.

Bioparc ha destacat històries com la de la gossa Perla, de 7 anys, salvada pels bombers de ser ofegada després de caure en una bassa de reg; Lobito, un cadell de 4 mesos sociable i afectuós o Fosca, de 6 mesos, que va ser trobada en la carretera al costat de la seua germana en una nit de tempestat.

També està Coca, de 14 mesos, rescatada per la policia; Melchor, un gos de 2 anys actiu, amorós i molt bo. O el protagonista del cartell d'aquesta edició, Argo, que va ser adoptat de cadell i a l'any i mig ha tornat a patir l'abandó perquè la seua família "no tenia temps per a ell" i és un "tràgic exemple de la irresponsabilitat de l'ésser humà".

Espanya segueix al capdavant de la Unió Europea en abandó d'animals, segons la Fundació Bioparc que ha recalcat la necessitat d'educar i conscienciar en l'empatia, respecte i benestar cap als animals, transmetent aquests valors i ampliant-los a la conservació de la naturalesa i la seua biodiversitat, amb la finalitat de conformar una societat compromesa amb el futur del planeta.

RESPONSABILITAT

Així, des de Bioparc consideren necessari insistir en l'"enorme responsabilitat" que implica incorporar una mascota a la nostra vida, doncs es tracta d'una decisió per molts anys, que comporta despeses econòmiques, ha de comptar amb el consens de totes les persones que vagen a fer-se càrrec i requereix totes les cures necessàries per a garantir el benestar de l'animal.

A més transmeten la "meravellosa experiència" de les persones que decideixen assumir aquests compromisos i compartir la seua vida amb aquests animals que "ens regalen" tot el seu amor, alegria i fidelitat. En aquest sentit, posar l'accent en l'adopció d'un animal abandonat com la millor i més solidària opció per a aquells que decideixen prendre aquesta important decisió.