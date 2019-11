Temperatures en descens en tota la Comunitat Valenciana amb intervals nuvolosos i nevades en l'interior de Castelló

En la província de València s'han produït gelades febles en l'interior de la mitat nord i el vent de l'oest moderat anirà amainant a fluix a la vesprada. Les temperatures han anat baixant i s'han registrat mínimes de 2 graus a Requena, que arribarà als 10 graus i de 4 a Ontinyent que pujaran a 13 graus. El temps és mes suau a Gandia amb 16 de màxima i 9 de mínima i a València amb 17 i 8 respectivament.

Per a demà s'espera un temps poc nuvolós o clar al matí, en la província de València tendint a intervals nuvolosos a la vesprada amb temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Pot haver gelades febles en l'interior de la mitat nord i el vent de l'oest serà fluix amb intervals de moderat en zones interiors.

En la província d'Alacant també es registren hui intervals nuvolosos i temperatures en descens amb vent de l'oest moderat que amainarà a fluix a la vesprada. A Alacant es preveu una temperatura màxima de 18 graus i mínima de 9; a Oriola de 16 i 7; a Dénia de 17 i 9; Elx 17 i 7 mentre que a Alcoi la mínima se situa en 5 graus i la màxima en 12.

Per a dissabte s'espera un cel poc nuvolós o clar al matí, tendint a intervals nuvolosos a la vesprada amb temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis i màximes sense canvis. El vent serà del nord-oest fluix amb intervals de moderat en zones interiors.

En la província de Castelló el cel estarà aquest divendres nuvolós o cobert amb probabilitat de precipitacions en forma de neu en l'interior nord per damunt de 500-700 metres i les temperatures van en descens amb gelades febles en punts de l'interior. El vent serà de l'oest moderat, amainant a fluix a la vesprada.

A la Vall d'Uixó es registrarà una màxima de 16 graus i 6 de mínima; a Vinaròs 16 i 6 respectivament; a Castelló de la Plana de 16 i 6 mentre que a Morella la mínima registrarà els 0 graus i la màxima 6.

Per a dissabte es preveu a Castelló un cel poc nuvolós o clar al matí, amb intervals nuvolosos a la vesprada i les temperatures no registraran canvis significatius. Hi haurà gelades febles en l'interior i el vent serà del nord-oest fluix amb intervals de moderat en zones interiors.