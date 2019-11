C-LM convoca pruebas para obtener el certificado de aptitud para conductores de vehículos de transporte por carretera

Según publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, el plazo de presentación de instancias para el examen de enero será del 1 al 20 de diciembre; para el examen de marzo, del 1 al 20 de febrero; para el examen de mayo, del 1 al 20 de abril; para el examen de julio, del 1 al 20 de junio; para el examen de septiembre, del 1 al 20 de agosto; y para el examen de noviembre, del 1 al 20 de octubre.

La resolución de esta dirección general indica que la prueba constará de 100 preguntas tipo test más otras tres de reserva. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, siendo valoradas las correctas con un punto y las erróneas penalizadas con 0,5 puntos negativos, mientras que las no contestadas o que tengan más de una respuesta no puntuarán de forma positiva ni negativa. Para aprobar el examen será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad de los puntos posibles.

Las personas que quieran formar parte de las pruebas y no hayan sido inscritas por el centro de formación CAP, podrán presentar su solicitud de participación a través de forma telemática mediante la aplicación CAP, a través de la página web del Ministerio de Fomento.