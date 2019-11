Un policia dispara per accident a la seua filla de 18 anys a Torrent

Una jove de 18 anys romania ingressada al tancament d'aquesta edició (23.00 hores) a l'Hospital La Fe de València a conseqüència d'un tir que va rebre en el coll en disparar-se, pel que sembla de manera accidental, l'arma del seu pare, un agent que forma part del cos de la Policia Local de la capital.

Segons van informar fonts de la Policia Nacional, el succés es va produir la nit del passat dimarts en un habitatge del municipi valencià de Torrent, situat en l'àrea metropolitana de la província, a la comarca de l'Horta Oest. Fins al lloc es van traslladar agents del cos que, en arribar, van veure a una dona ferida per un tret d'arma de foc.

A més, van assegurar que quan van arribar al domicili van trobar als pares intentant tapar la ferida de la seua filla i realitzant-li maniobres de primers auxilis mentre esperaven l'arribada dels serveis mèdics.

Segons va donar a conéixer el periòdic Las Provincias, els fets van transcórrer en el següent ordre. La filla estava asseguda en el sòl del corredor de l'habitatge, parlant amb la seua germana. Serien aproximadament les 23.00 hores quan el pare es disposava a guardar la pistola reglamentària en la bossa de mà, precisament, per a previndre un accident. Però quan passava pel corredor, va accionar l'arma sense voler, ferint a la jove de gravetat en el coll. Immediatament, ell i la seua dona van agafar una tovallola per a intentar tapar la ferida.

També li van practicar les maniobres de primers auxilis corresponents mentre esperaven al fet que arribara la unitat del SAMU, el servei d'ambulàncies de València. Segons va explicar el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), van tindre coneixement del succeït perquè a aqueixa hora van rebre una telefonada de la família en la qual, en efecte, demanaven la seua intervenció per a assistir a la jove.

Les fonts policials van indicar que van prendre declaració tant als progenitors de la víctima com a la seua germana. També que, després de l'incident, van obrir una investigació per a esclarir què va passar exactament, encara que ja van avançar que les primeres hipòtesis condueixen a pensar que el desafortunat tret va ser fruit d'un “accident”. El pare no té antecedents.

Fins a l'habitatge situat a Torrent es va mobilitzar ràpidament l'ambulància. Quan l'equip mèdic va arribar, va trobar a la jove de 18 anys inconscient, encara que els pares havien aconseguit detindre l'hemorràgia, segons va publicar el mateix mitjà. Després de practicar-los in situ diferents tècniques de reanimació, com a massatges cardíacs, així com la introducció d'un tub de respiració assistida que permetera que l'aire aconseguira els seus pulmons, van aconseguir estabilitzar-la.

De seguida la van pujar al vehicle d'urgències i la van conduir sense dilació fins a l'Hospital La Fe de València, on encara aquest dijous romania ingressada amb un pronòstic reservat, encara que el mitjà citat apunta que la situació de la jove és greu.

Els pares van quedar bastant afectats emocionalment després de l'ocorregut la nit del dimarts. Ara toca esperar que la Policia Nacional reconstruïsca els fets i determine si, com tot apunta, el tret va ser accidental o si, per contra, no ho va ser.