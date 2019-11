Enfado entre los guardias civiles por las medidas laborales que les ha presentado el ministerio: "Es un atropello"

La Dirección General de la Guardia Civil presentó este miércoles a las asociaciones profesionales un borrador con medidas sobre la jornada laboral de los agentes, el régimen de vacaciones e incentivos al rendimiento. Un plan que afectan a los derechos laborales de sus trabajadores y que, según explican a 20minutos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), supone una completa involución de los mismos. "

Una de las medidas afecta a los permisos por maternidad. El borrador recoge que "por situaciones de embarazo que impidan la prestación del servicio, y la no disponibilidad abarque o supere el periodo de devengo mensual, se percibirá el 35% de la cuantía de productividad estructural", lo que significa que "con esta nueva normativa las mujeres perderían el 65% del complemento de productividad de su nómina", explica a este medio David Casares, secretario general de la AUGC.

Esto significa un paso atrás porque, "actualmente, cuando tienen permiso por maternidad, no pierden ningún complemento salarial", añade Casares. "Esto es simplemente un borrador y no vamos a entrar a valorarlo, ya que puede que se apruebe o no", explica un portavoz de la Guardia Civil, que no quiere ahondar más a fondo sobre el asunto.

"Hijo del Cuerpo", por tanto, conocedor de la falta de derechos que hay en la @guardiacivil. Sin embargo, no sólo no hace nada por mejorar los derechos de l@s trabajadores, sino que intenta reducirlos al máximo. Nos vemos en las calles!!!#AzónDimisiónhttps://t.co/WQbwUzqVRH — AUGC Andalucía. (@AUGC_Andalucia) November 14, 2019

Casares, por otro lado, explica que los guardias civiles trabajan al año "un mes más que los policías nacionales". En la actual normativa, los trabajadores disponen de un día libre por cada tres festivos o por cada seis noches trabajadas: "Si nos quitan esto, trabajaremos dos meses más que la Policía Nacional o el resto de funcionarios públicos", añade. La AUGC protesta en un comunicado por lo que consideran un "atropello" y una vuelta "a épocas pasadas que deberían estar superadas". Y añaden: "Hay un enorme temor entre los guardias civiles y sus familias a perder las mejoras que con tanto esfuerzo se han conquistado en la última década por las asociaciones profesionales".

Rogamos difusión, que se entere la sociedad‼️



🚨Entre las medidas anunciadas por el Director de la @guardiacivil se incluye un drástico recorte en la nómina de las guardias civiles que se queden embarazadas.



¿Dónde está la protección a la maternidad en la Guardia Civil? — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) November 14, 2019

Otra de las medidas que denuncian es que mediante la nueva normativa el descanso semanal pasa a ser de 48 horas, por lo que "no admite los dos días naturales de descanso semanal", explica el secretario general de AUGC.

Casares afirma que "todas las asociaciones estamos en contra de este borrador", y han convocado manifestaciones el 11 de diciembre en todas las Delegaciones del Gobierno de España y, en Madrid, ante la Dirección General de la Guardia Civil.

El próximo encuentro para tratar la modificación de la normativa actual está previsto para diciembre, esperando que pase por el consejo de la norma en marzo de 2020.