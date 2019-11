Trucos para que la batería de tu móvil se cargue más rápido

En los últimos años, los fabricantes de móviles se han volcado con la carga rápida, respondiendo a una de las grandes demandas del mercado. Sin embargo, muchas veces las prisas o la falta de previsión provoca que necesitemos que el smartphone se tenga que cargar en tiempo récord.

Para aquellos para los que la carga rápida no es suficiente, Andro4All ha elaborado una lista en la que ofrecen hasta seis trucos con los que se acortará aún más el tiempo de espera.

Comprobar la potencia máxima que admite el móvil: muchos terminales cuentan con un cargador que no admiten la mayor potencia a la que puede llegar el teléfono al que acompañan. Lo mejor es mirar la ficha técnica en la web del fabricante y usar apps como Inware para ver cuál es la potencia a la que el móvil está cargando en tiempo real. Si admite más potencia, prueba con un cargador que se la dé.

Ponerlo en modo avión: como bien es sabido, el modo avión suspende todas las conexiones de red. Si sumamos esto a no usarlo durante la carga, los tiempos se acortarán aún más.

Apagarlo: un paso más es apagar el móvil si durante el proceso de carga no se va a necesitar.

No uses carga inalámbrica: este tipo de carga, a la que incluso estudios relacionan con posibles daños en el terminal, no ayudará a que cargues más rápido el smartphone, si bien es cierto que es una tecnología que está haciendo por mejorar en este aspecto.

Opta por accesorios compatibles: si has comprobado la potencia máxima mencionada en el primer punto, otro paso que deberás tener en cuenta es que si usas otro accesorio de carga, este sea compatible.

Quita la funda protectora: este truco es efectivo sobre todo si el smartphone se carga en condiciones de altas temperaturas. Los móviles actuales han empezado a contar con un sistema de control de temperatura en sus baterías, que adaptarán la potencia de carga admitida dependiendo de la temperatura del propio terminal y sus componentes, reduciendo la velocidad si el móvil está demasiado caliente, y aumentándola en caso de que la temperatura sea óptima, por lo que quitarle la funda puede ser efectivo para ganar algo de velocidad en la carga.