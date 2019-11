El PSOE hará parones testimoniales este viernes en ayuntamientos para reclamar a la Diputación la deuda

El portavoz socialista en la institución provincial, José Bernal, ha recordado que la Diputación "adeuda a los ayuntamientos de la provincia por los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de las anualidades 2017 y 2018 un total de 15 millones de euros".

"Los alcaldes y alcaldesas del PSOE dieron de plazo al presidente de la institución provincial, Francisco Salado, hasta el 8 de noviembre para abonar esa deuda de 15 millones. Pero el plazo ya pasó y la Diputación no ha pagado. No vamos a parar las movilizaciones hasta que el PP no pague hasta el último céntimo de los 15 millones que debe", ha asegurado a través de un comunicado.

En este punto, Bernal ha afirmado que con "ayuntamientos asfixiados no se puede combatir la despoblación que afecta a nuestros pueblos" y ha añadido que "esta deuda que tiene la Diputación es un dinero que los ayuntamientos han tenido que adelantar, por tanto es dinero que no pueden invertir ahora en otras cuestiones. Pero además, hay ayuntamientos que no han podido adelantar la cantidad adeudada y se le debe a proveedores en los pueblos, es decir, a autónomos y pequeños empresarios".

Por su parte, cabe recordar que desde la Diputación de Málaga, el equipo de gobierno aseguró que el PSOE está "montando un conflicto artificial inventando un problema donde no lo hay por motivos meramente electoralistas".

También lamentaron el "uso partidista de los ayuntamientos" por parte del PSOE, incidiendo en que los alcaldes y alcaldesas "saben que se están tramitando los expedientes que acumulaban retraso por un problema administrativo en los de 2017". Los de 2018 aún se está en plazo.