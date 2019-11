El PPdeG vuelve a elegir a los exconselleiros Elena Muñoz y Jesús Vázquez como senadores por designación autonómica

Así lo han anunciado en un comunicado remitido a los medios este jueves, jornada en la que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Parlamento de Galicia los candidatos escogidos.

Ambos exconselleiros de la Xunta bajo los mandatos de Alberto Núñez Feijóo ya habían sido los nombres propuestos para ocupar los dos puestos que le corresponden al PPdeG en el Senado por designación autonómica dada su condición de primera fuerza en la Cámara gallega.

Elena Muñoz Fonteriz es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Vigo (UVigo). Desde que accedió en 1999 a la escala superior de Finanzas de la Xunta, estuvo ligada a la Administración gallega hasta que en 2012 fue nombrada conselleira de Facenda por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ocupó este asiento en el Gobierno gallego hasta el 2015, cuando fue designada candidata a la Alcaldía de Vigo. Tras la mayoría absoluta de Abel Caballero en aquellos comicios, permaneció como líder de la oposición en la corporación municipal hasta este 2019.

Muñoz dimitió como presidenta de los populares de Vigo y rechazó recoger su acta de concejal en el Consistorio olívico tras las elecciones del pasado 26 de mayo, en las que no solo no consiguió acabar con la mayoría absoluta del regidor socialista -con 20 concejales de 27-, sino que el grupo del PP bajó su representación de siete a cuatro ediles.

JESÚS VÁZQUEZ ABAD

Jesús Vázquez Abad es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor 'cum laude' en Ciencias Económicas y Empresariales por la UVigo. En la docencia, actualmente es profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y Márketing en la UVigo. Fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense en 2006.

Fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones generales de 2008, y a nivel orgánico fue presidente de la comisión nacional de universidades del PP. También formó parte del Gobierno de Feijóo como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde 2009 hasta 2015, año en el que consiguió ser elegido alcalde de Ourense con una minoría que no le permitió aprobar ninguno de los presupuestos del Ayuntamiento durante su mandato.

En los comicios municipales del pasado 26 de mayo, el PP de Ourense perdió tres concejales y la opción de liderar el Consistorio, si bien un acuerdo firmado con Democracia Ourensana (DO) les permitió a los populares formar parte de un gobierno bipartito. No obstante, Vázquez Abad decidió que no participaría en él.

PLENO DEL PARLAMENTO

Ambos exconselleiros de Feijóo serán elegidos formalmente senadores por designación autonómica en el pleno extraordinario convocado a tal efecto para el próximo martes en el Pazo do Hórreo.

En esta sesión de la Cámara también será desginado senador el actual portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien dejará la Cámara gallega para ocupar el puesto que los socialistas tendrán en el Senado por ser segunda fuerza en Galicia.

En la pasada legislatura fallida en el Estado, el exconcejal de la Marea Atlántica en A Coruña José Manuel Sande fue el senador escogido por el grupo de En Marea, una decisión que terminó por romper formalmente este grupo parlamentario y por la que los rupturistas perdieron la condición de segunda fuerza en favor del PSdeG.