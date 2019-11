Ribó exhibe un papel del Registro para asegurar que su cuñado "nunca" ha estado en la firma que factura a EMT

"Quiero entrar en lo de mi cuñado. Nunca ha estado en SMT Asesores y no es socio de esta empresa donde está el secretario del consejo de administración de la EMT", ha expuesto Ribó, al tiempo que ha mostrado un certificado del Registro Mercantil "que muestra que no hay nada de nada" en cuanto a una relación entre su familiar y la firma que factura a la compañía. "No consta como socio profesional o no profesional" ni consta como "socio constituyente" esa persona, señala el escrito.

Ribó ha agregado que el hermano de su mujer "nunca" ha prestado "servicio, ni directa ni indirectamente" a la empresa municipal. "Que quede claro es importante", ha subrayado el primer edil, que ha explicado a continuación que aunque su cuñado "tiene parte en un bufete de abogados -Abasto Abogados- con participaciones en SMT, "nunca" ha trabajado para la EMT.

"Si tiene parte de un bufete pero la facturación a EMT es de SMT Asesores no por parte de Abastos", ha declarado el responsable municipal, tras lo que ha indicado que su familiar no ha recibido "remuneración de la EMT nunca". "El ladrón piensa que todos son de su condición. No contratamos asesores hermanos ni hermanas. No nos escondemos de ningún partido condenado por corrupción. Ese no es nuestro problema, Puede ser el problema de alguno", ha agregado.

Asimismo, el alcalde ha acusado a la oposición municipal -PP, Cs y Vox- de "desenfocar" el "problema" y ha afirmado -como hizo el pasado martes el concejal y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi- que el "objetivo" del equipo de gobierno -Compromís y PSPV- es "recuperar el dinero" -cuatro millones e euros- defraudado en la compañía pública.

Ribó se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el debate de una moción presentada en el pleno por Ciudadanos (Cs) sobre la intervención económico-financiera con la EMT con la que pedía buscar "fórmulas legales para intervenir" esta gestión "a través de los órganos propios del Ayuntamiento" y con la participación de "habilitados nacionales" y la rescisión del contrato del secretario asesor del consejo de administración de la compañía -perteneciente a SMT Asesores-. El debate se ha vuelto a reproducir en el turno de ruegos y preguntas.

CESE DE ALEMANY

Cs también reclamaba en su moción -se ha rechazado con el "no" del gobierno local aunque ha contado con el respaldo de la oposición- el cese del director gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, y de la directora de Gestión de la entidad, María Rayón, dado que "desde que se anunció el fraude cometido sobre la EMT y a medida que se van conociendo más detalles, queda claro que la capacidad de los órganos directivos de la empresa para gestionar es ya absolutamente insostenible".

El alcalde -durante el debate sobre la EMT ha hablado él y no Grezzi- ha considerado "bastante descabellada" la iniciativa de Cs y ha asegurado que la EMT "funciona" y "mejor" que con gobiernos municipales anteriores. Ha dicho que "es cierto y objetivo que ha habido una estafa" que "se investiga con una comisión y en la justicia" pero ha insistido en que la empresa "ha tenido crecimiento de viajeros, ha comprado autobuses, ha aumentado la plantilla y ha ahorrado el coste de servicios jurídicos".

Igualmente, ha defendido la labor del secretario del consejo de administración, que ha hecho "mucha tarea jurídica", y ha asegurado que su coalición, "Compromís, cumplirá los acuerdos de la comisión" que investiga el fraude en la EMT. "Asumiremos las conclusiones", ha dicho.

El edil de Cs Narciso Estellés ha manifestado que a la estafa en la EMT se ha unido "la trama familiar con el cuñado del alcalde" a quien ha dicho: "La familia mata". El portavoz de esta formación, Fernando Giner, ha pedido que Ribó se abstuviera de votar su moción por "afinidad y consanguinidad con asesores de empresas o entidades" pero el secretario del pleno, Hilario Llavador, ha rechazado esta posibilidad porque no hay vínculo con el secretario del consejo.

El concejal del PP Carlos Mundina ha considerado respecto a la EMT que el ejecutivo local está "en plena huida hacia adelante" y ha dicho que "cada día hay información y datos que llevan a más caos e incapacidad", así como que "por ética y estética" el alcalde no debería "permitir" que una firma próxima a su cuñado "esté asesorando a la EMT". "No es nada razonable que un abogado familiar suyo sea socio de un despacho que asesora a la EMT", ha declarado.

Por parte de Vox, Vicente Montáñez ha acusado a Grezzi de ocultar información -también ha censurado esto Mundina- y de mentir "sistemáticamente" a partir de conocerse el fraude y ha señalado que "debería estar fuera" de la empresa porque es "incapaz" de gestionarla y está "desacreditado".

DENUNCIA DE CS Y PLAN DE CONTROL

El portavoz de Cs ha anunciado antes del pleno que su grupo presentará en el juzgado una denuncia contra el alcalde por presunto tráfico de influencias a partir de la contratación del "despacho de abogados de su cuñado para llevar asuntos legales de la EMT". "No creemos que sea fruto de la casualidad. Existen indicios serios de que ha existido una influencia por parte del alcalde para que esa contratación se llevara a cabo.

Por su parte, el PP ha pedido por burofax que se le facilite "de manera urgente e inmediata" copia "del expediente de contratación del secretario del consejo" de la EMT en 2015 y por medio de una moción urgente en el pleno que se incluya "en el Plan Anual de Control Financiero 2020 la elaboración de un informe de control interno y procedimientos que revise con detalle lows circuitos de compras y pagos a proveedores de la EMT" en 2019.

La urgencia de este iniciativa ha sido rechazada por el equipo de gobierno, con lo que ha decaído la moción, porque el alcalde ya había anunciado previamente en el pleno que ha solicitado a la Intervención municipal "que revise los circuitos de compras y pagos a proveedores" y que "comience por la EMT".