La Casa de Zafra acoge una exposición sobre el legado andalusí

20M EP

La Casa de Zafra, sede de la Fundación Albaicín, acoge hasta finales de año la exposición 'El legado andalusí, una propuesta plástica', una muestra de carácter itinerante en la que once artistas andaluces, en su mayoría granadinos, ofrecen su particular visión de cada una de las once rutas que componen este proyecto cultural.