Pilar Rubio sorprende al hacerse un 'piercing' en una parte del cuerpo inesperada

Pilar Rubio se ha hecho un nuevo piercing. A través de su cuenta de Instagram ha compartido un vídeo mientras se lo realizaba y lo que más ha llamado la atención a sus seguidores ha sido la parte del cuerpo elegida para hacérselo.

La colaboradora de El hormiguero ha tomado la decisión de hacerse un piercing en una uña. "Me voy a hacer un piercing en la uña, pero tranquilos es solo la uña, que no me está perforando el dedo", decía la mujer de Sergio Ramos mientras la esteticista, le colocaba el pendiente.

La presentadora sorprende con su nueva manicura. PILAR RUBIO / INSTAGRAM

No es la primera vez que Pilar Rubio sorprende con algo así, ya que hace unas semanas decidió atreverse con una manicura con estilo ochentero, que no fue del agrado de todos sus seguidores.

Pilar Rubio se está convirtiendo en una influencer. Desde hace un tiempo, a través de sus redes comparte: desde ir a votar con su familia, a enseñar sus nuevos tatuajes o sus looks. Esto conlleva que últimamente todo lo que publique esté siendo muy comentado en las redes, tanto de manera positiva como negativa.