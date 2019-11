El Gobierno empieza a desplegar el nuevo Estatuto y prevé comenzar con el organismo de la competencia

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha comentado que el objetivo es "fijar un calendario" para empezar a desarrollar las nuevas competencias, algunas de manera directa y otras de coparticipación con el Estado.

Pérez ha dicho que analizarán todas "una por una", dejando claro, por ejemplo, que "no hay prisa" para gestionar el sistema penitenciario o el Ministerio de Hacienda no tiene inconveniente en acelerar la de tutela financiera de las corporaciones locales.

En esa línea, ha defendido que una de las más importantes es la de la promoción y defensa de la libre competencia, que pasaría por crear un nuevo organismo con entidad propia o destinar a funcionarios de la Comunidad Autónoma a estas labores.

El portavoz ha apuntado que el objetivo es evitar un "crecimiento desordenado" y no centrarse exclusivamente en las competencias que implican un traspaso de medios del Estado. "No lo haremos a la carrera pero no nos vamos a parar", ha explicado.

En el caso de la competencia en costas ha admitido que es "complicado" porque el Estado va a seguir con la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y habrá que "regular con detenimiento", ya que es posible que haya que acometer algún traspaso de medios.

"El Estatuto es nuestra Constitución", ha rematado, un instrumento "para el Gobierno de un pequeño país".

Con este primer informe, el Ejecutivo regional da por iniciado el trabajo administrativo-político que debe conducir al desarrollo estatutario de Canarias desde dos perspectivas básicas: hacer efectivas las nuevas competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de 2018 y concretar y ejecutar los principios rectores y los mandatos contenidos en el Estatuto a través de la elaboración y aprobación de las iniciativas legislativas y reglamentarias que sean precisas y necesarias.