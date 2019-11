Una modelo de 23 años da a luz en un baño sin saber que estaba embarazada

Hace dos semanas, Erin Langmaid, una modelo de 23 años procedente de Melbourne, dio a luz a un bebé en buen estado de salud, una niña llamada Isla, que pesaba 3,5 kilos. Aunque parece una historia normal, no lo es. La joven dio a luz por sorpresa en un baño, ya que no sabía que estaba embarazada, según cuenta en un artículo el medio 7news.

Erin relata que no supo que estaba embarazada hasta que no dio a luz en un baño, ya que no presentaba ningún síntoma. No tenía barriga, náuseas, antojos y, además, usaba inyecciones anticonceptivas. "Obviamente no me di cuenta, porque todo encajaba. Es realmente extraño", dijo la modelo.

Además, asegura que se encontraba mal el día en que nació el bebé y que el parto solo duró 10 minutos. Su pareja, Dan, relata lo que pasó: "Escuché un grito y corrí allí. Vi al pequeño y pensé, espera, hay dos". El padre se dio cuenta de que el bebé no respiraba y llamó a emergencias.

Los servicios de emergencias dieron instrucciones que ayudar a Dan a salvar la vida de la niña. En el audio de la llamada telefónica, se puede escuchar como el padre asegura que no sabían que Erin estaba embarazada.

Aunque no es lo normal, este tipo de embarazos, conocidos como crípticos o sigilosos, se dan en más ocasiones de las que pensamos. Una de cada 500 mujeres no se da cuenta de que va a ser madre hasta las 20 semanas de embarazo y una de cada 2.500 no se entera hasta el momento del parto.