La Creex teme que el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos "no sea ni moderado, ni estable, ni solidario"

Así lo ha señalado su secretario general, Javier Peinado, quien ha realizado una primera valoración sobre el Gobierno español que se está configurando tras el pacto PSOE-Podemos, en relación a lo cual ha mostrado "los recelos del empresariado ante este acuerdo".

Peinado ha indicado que "los partidos tienen su propia independencia para formar coaliciones" y que "además España necesita un Gobierno", cuya acción "tampoco" van a "prejuzgar". "Sin embargo, pedíamos un Gobierno moderado y estable, y parece que no se dan ninguna de las dos premisas", ha matizado.

"No parece moderado, obviamente, porque entra como socio una agrupación cuyo programa no tiene nada de moderado, en particular en el aspecto que afecta al mundo empresarial, el de la política económica y fiscal", ha sostenido.

"Sinceramente, creo que mantiene postulados retrógrados que no ayudarán en la coyuntura actual, ya que se basan en el aumento del gasto, en no contener el déficit y en políticas de nacionalización de servicios que nos lleva a épocas pasadas ya superadas, y eso es muy preocupante", ha agregado, según indica la Creex en nota de prensa.

ESTABILIDAD

En relación a la estabilidad, el secretario general de la Creex ha señalado que el pacto no suma mayoría suficiente para una investidura y para la posterior acción de gobierno, una "evidencia" ante la cual se ha cuestionado: "¿Con quién se va a sumar? Porque en el horizonte lo que quedan son partidos independentistas y nacionalistas que no van a tener complacencia alguna con la parte empresarial, y además, se añaden formaciones de ámbito territorial".

"Si esos son los apoyos, a Extremadura no le va a ir bien porque ya sabemos por experiencias pasadas que esos apoyos tienen un precio, y el precio son inversiones y más fondos para políticas activas diferenciadas, y nuestra región está a la cola de todo eso y es la que más necesita esas inversiones y esas políticas activas que se irán a otros lugares", ha lamentado.

Finalmente, Peinado ha apuntado que están "expectantes" e intentarán actuar dentro de la lealtad y el trabajo, "como siempre han hecho". "Dentro siempre de los márgenes de la prudencia, debemos decir que las expectativas no son nada halagueñas", ha concluido.