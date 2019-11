Jerry O'Connell, de 'Carter': "Mis hijas me vieron gordito en 'Cuenta conmigo' y me dijeron que estaba hecho un friki"

El intérprete Jerry O'Connell interpreta en Carter a un actor, Harley Carter, que ha interpretado muchos papeles de detective y que decide regresar a su ciudad natal para dedicarse, precisamente, a ser detective. Así, aplica la lógica de los investigadores del cine a la vida real, con unos resultados más que cómicos.

El canal AXN (en plataformas de pago) ha estrenado la segunda temporada de esta serie, cuyo reparto completan Sydney Poitier Heartsong, Kristian Bruun y Lyriq Bent. O'Connell habla con 20minutos.es sobre la serie, sobre Stand by Me, la mítica película que co-protagonizó en 1986 y sobre los niños de hoy en día.

¿Por qué el personaje de Carter resulta tan carismático? Creo que porque en cierto modo es como el típico actor cómico y frívolo. A él le preocupa mucho su aspecto, la opinión de los demás… lo que viene a ser inseguridad. Y esa es una emoción muy divertida cuando eres actor y tienes que interpretar a un personaje. Porque en realidad hay mucha profundidad cuando interpretas inseguridad. Es un sentimiento que tiene todo el mundo.

¿Cuáles de esas características tienen los actores en su vida real? Creo que todas. Por eso es tan divertido hacer de Carter, porque cada uno de los miedos que tiene, como hacerse viejo, dejar de ser famoso, dejar de estar en la cresta de la ola, no parecer suficientemente masculino… son emociones que yo tengo a diario. Interpretarle es como una terapia. Desde que empecé esta serie no he tenido que ir al psiquiatra. Trabajar en esta serie me ha ahorrado una pasta (risas).

El de Carter es un perfil atípico en este tipo de series, ¿no? Yo he visto muchas series de detectives y polis y muchas veces los personajes son tipos que van sacando pecho, muy seguros de sí mismos, llevan buenas botas o tacones si son personajes femeninas… en general van de machotes. Pero es más divertido interpretar una versión humorística de ese tipo de policía. Yo por el momento no me he aburrido interpretándole. Espero que los espectadores que ven muchas series de resolver casos espero que cuando vean nuestra serie, además se rían.

¿Es una serie no sólo sobre casos, sino sobre los personajes y sobre el humor? Cualquier buena serie de televisión tiene que centrarse en los personajes, porque hay muchas series de detectives, de las que llaman procedimentales, de las que resuelven un caso en cada episodio y se parecen mucho unas a otras. Aparece un cadáver por la mañana, muchos sospechosos y aquel del que menos sospechabas resulta ser el asesino.

O sea, que los personajes son lo importante... La gente se pone a ver estas series porque quieren ver cómo van a reaccionar los personajes a lo que les va sucediendo. Así que interpretar a un actor que interpreta a un detective que a debido a que ha interpretado a ese detective se cree que puede decirle a la policía lo que tiene que hacer, es una forma entretenida de contar la historia de una forma diferente. Es como lo que hizo Castle durante muchas temporadas, pero con un paso más allá.

Carter utiliza todo lo que aprendió interpretando a un detective para usarlo en la vida real. ¿Qué ha aprendido usted a hacer interpretando a personajes? Fui a clases para aprender a conducir como los dobles de acción en sus escenas y ahora soy mucho mejor conductor. No es broma. Más de una vez me he evitado un accidente porque fui a esas clases. Qué mas… una vez hice una película y me pusieron un entrenador personal y me puse en muy buena forma física. Eso estuvo bien.

Carter tiene un descapotable azul que adora, ¿qué capricho caro se ha permitido usted? ¡También tengo un coche antiguo! Y me encanta, de hecho lo tengo en Canadá, donde estamos rodando. Se lo compré a un tipo de la zona por un buen precio. Fue una ganga porque el dueño tenía que ir a la cárcel y tenía que venderlo deprisa. Luego me sentí mal, pero le ofrecí muy poco en comparación con lo que él pedía.

¿Y funcionó? El me decía que soy actor, que si no tenía pasta. Pero le ofrecí poco y dijo que sí. Es un Jaguar Oldsmobile. Nos pasamos el día dando vueltas con el coche en los parones de rodaje. A veces no arranca, eso sí.

En el primer capítulo de la primera temporada el propio Carter va diciendo que Magnum va en un Ferrari, así que necesito un coche que mola, si no no puedo ser un buen detective. Hay muchos detectives de televisión que tienen un coche que les identifica.

(Interrumpe un momento la entrevista) Uno de nuestros guionistas es español, Carlos Checa, que aunque nació en Nueva York es hijo de españoles. Ellos tienen un restaurante español, auténtico, muy famoso. ¡Un saludo para ellos!

Jerry O'Connell durante la presentación en Madrid de 'Carter'. AXN

Hay un personaje nuevo esta temporada, un nuevo jefe de policía interpretado por Lyriq Bent. ¿Cómo ha sido su llegada? Nuestros guionistas decidieron que tenían que crear un triángulo amoroso esta temporada. Y Sydney Poitier y Lyriq Bent somos ese triángulo. Y cuando te enfrentas a este tipo de planteamiento piensas oh, dios mío, otro cursi triángulo amoroso como los que hemos visto mil veces. Pero es diferente en Carter, porque se incorpora a la trama y se Carter habla de él.

¿Qué recuerda de 'Cuenta Conmigo' (Stand by Me)? Recuerdo lo bien que me lo pasé con el resto de los chicos. “Eramos los cuatro amigos” (dice en español). La rodamos en verano y lo curioso es que la película trata sobre un verano especial, que el personaje de Wil Wheaton recuerda cuando es mayor. Y es un poco lo que me pasa a mi: lo recuerdo como un verano de mi infancia diferente al resto. Sigo llevándome muy bien con Wil Wheaton y con Corey Feldman. Por desgracia a River Phoenix ya no le tenemos.

¿La han visto sus hijas? ¡Sí!

¿Qué dicen al verle gordito? (Risas) Me dijeron que estaba hecho un friki en aquella época. Les aburrió un poco la película, porque lo único que ven son vídeos de YouTube y el TikTok y nada más. Para ellas una película es un rollo. No tienen capacidad para prestar atención más de diez minutos… si dura más de 20 segundos para mis hijas es demasiado. A las pobres se les fríe el cerebro (risas).

¿Y qué siente usted? Yo la vi entera otra vez hace poco y me da pena porque ya no está River. Pero la veo con una sonrisa. Es como ver una película de tu infancia grabada por tus padres. Solo que está en la tele. Tengo recuerdos concretos, de qué pasó, dónde, qué estábamos rodando… Hay una escena en un campo lleno de chatarra que fue la primera escena que rodamos. Y recuerdo que estaba nervioso, era muy emocionante. Se me salta un poco la lagrimilla al recordarlo.