PP de Valladolid considera que el Presupuesto municipal de 2020 es "continuista" y "no da impulso" a la ciudad

Así lo ha señalado Del Olmo en declaraciones recogidas por Europa Press después de un primer análisis del proyecto del Presupuesto municipal, presentado este miércoles por el equipo de Gobierno.

La edil 'popular' ha calificado el Presupuesto de "continuista" ya que "no contiene proyectos importantes que impulsen la ciudad", al tiempo que ha añadido que "no son los presupuestos que Valladolid necesita para generar empleo, para que se queden nuestros jóvenes y sobretodo no siga la pérdida de población".

De esta manera, ha lamentado Del Olmo, no se aporta el "impulso" que necesita una ciudad que, en opinión del PP, se queda "sin pulso".

También ha destacado la concejal del PP que se contempla una "mayor presión fiscal" para los vecinos, ya que como consecuencia de la subida del valor catastral los vecinos tendrán que pagar más en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Además, pese a la "subida ligera" del presupuesto general, en un 1,4 por ciento, las inversiones bajan.

La que fuera consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León durante varias legislaturas ha añadido que el presupuesto no incluye previsiones de creación de empleo, por lo que ha ironizado que quizás sea porque "no se va a crear ni un solo empleo con estos presupuestos".

Además, cree que son "inseguros", pues considera que se basan en "supuestas comunicaciones del Ministerio de Hacienda, y en unos presupuestos generales del Estado de 2019 que no se llegaron a aprobar, de modo que se ha preguntado si el equipo de Gobierno podrá cumplir lo presupuestado en cuanto a ingresos.

Eso sí, ha aseverado que los mayores nuevos ingresos proceden de otras administraciones, como la Junta de Castilla y León, que aporta fondos por ejemplo para la rehabilitación del 29 de octubre, o la Unión Europea, con el proyecto Urban Green Up.

A todo ello ha sumado errores de redacción, ya que "ni siquiera han cambiado el contenido del libro de Criterios Generales del Presupuesto 2020", que incluye datos de 2019, algo que ha vinculado con las "prisas" que ha tenido el equipo de Gobierno para presentar las cuentas pronto.