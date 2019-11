Peris-Mencheta regresa como director al Principal de València con 'Lehman Trilogy', crónica teatral del poder

Un elenco de seis actores que se meten en la piel de más de 140 personajes para narrar la historia y caída de Lehman Brothers protagoniza este espectáculo, que echa mano del humor y la música para contar un texto "fascinante" pero que "no es panfletario", sino que, "como hace el buen teatro, está lleno de preguntas".

Así lo ha aseverado Sergio Peris-Mencheta -quien se ha mostrado muy contento de regresar al teatro donde ganó su "primer sueldo como actor" y al que ahora vuelve por primera vez como director"- en la rueda de prensa de presentación de la obra. Ha estado acompañado por dos de los integrantes del reparto, Víctor Clavijo y Litus Ruiz, y por el director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García.

'Lehman Trilogy' repasa, de una manera cronológica, la historia de tres generaciones de la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída. Así, la función arranca cuando Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de ganado, sale de Baviera en 1844 y llega a Estados Unidos en busca del sueño americano y una vida mejor, hasta la caída de Lehman Brothers, unos de los mayores bancos de inversión en 2008, que desencadenó la peor crisis financiera en el mundo de la que aún se sufren las consecuencias.

En ese viaje de más de 150 años, el espectador conocerá a más de 140 personajes encarnados por Pepe Lorente, Leo Rivera, Víctor Clavijo, Darío Paso, Aitor Beltrán y Litus Ruiz. Los intérpretes hacen gala de un talento "increíble" y que es "difícil" de demostrar en España, un país menos acostumbrado a que los actores canten y bailen, ha subrayado Peris-Mencheta, quien ha confesado: "Esta sería la obra en la que yo no me subiría al escenario porque no sería capaz".

El proyecto nació cuando Peris-Mencheta se quedó prendado del "potencial" del texto de Massini, que en su versión original dura cinco horas. El actor y director español optó para su adaptación -que ha llevado adelante con su compañía Barco Pirata- por reducir la duración a unas tres horas, con una división en otros tantos actos, e introducir la música como "una especie de aceite para que la obra pase muy bien".

Para ello, ha sido clave el papel de Litus Ruiz y se ha conseguido configurar una banda sonora que fusiona clásicos modernos con música negra o judía. "Una gozada", ha exclamado este actor y músico.

DESHUMANIZACIÓN

'Lehman Trilogy' centra su mirada en la historia del capitalismo moderno evidenciando el poder destructor del dinero y la "deshumanización" que han sufrido las instituciones económicas y políticas desbordadas por la loca carrera en busca del fácil beneficio. No obstante, no pretende dar respuestas; por el contrario, apela al público para que saque sus propias conclusiones.

Tanto es así, ha comentado, por su parte, Víctor Clavijo, que la representación "puede ser vista por un neoliberal y que le encante o por el más antisistema y que le encante también".

'Lehman Trilogy' recala en València dentro de su larga gira que próximamente les llevará a Bogotá y probablemente a otros puntos de América latina. La obra es un éxito mundial y fue estrenada en Londres en la versión de San Mendes que se puede ver ahora en Nueva York.